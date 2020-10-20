١ XOF إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٧٩٠٧٥٩٤١ الجنيه المصري

1 EGP = ١٢٫٦٤٦١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٢٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه المصري

xof
XOF
egp
EGP
١ XOF٠٫٠٧٩٠٧٥٩ EGP
٥ XOF٠٫٣٩٥٣٨ EGP
١٠ XOF٠٫٧٩٠٧٥٩ EGP
٢٥ XOF١٫٩٧٦٩ EGP
٥٠ XOF٣٫٩٥٣٨ EGP
١٠٠ XOF٧٫٩٠٧٥٩ EGP
٥٠٠ XOF٣٩٫٥٣٨ EGP
١٬٠٠٠ XOF٧٩٫٠٧٥٩ EGP
٥٬٠٠٠ XOF٣٩٥٫٣٨ EGP
١٠٬٠٠٠ XOF٧٩٠٫٧٥٩ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى الفرنك الوسط أفريقي

egp
EGP
xof
XOF
١ EGP١٢٫٦٤٦١ XOF
٥ EGP٦٣٫٢٣٠٤ XOF
١٠ EGP١٢٦٫٤٦١ XOF
٢٥ EGP٣١٦٫١٥٢ XOF
٥٠ EGP٦٣٢٫٣٠٤ XOF
١٠٠ EGP١٬٢٦٤٫٦١ XOF
٥٠٠ EGP٦٬٣٢٣٫٠٤ XOF
١٬٠٠٠ EGP١٢٬٦٤٦٫١ XOF
٥٬٠٠٠ EGP٦٣٬٢٣٠٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ EGP١٢٦٬٤٦١ XOF

مخطط XOF إلى EGP

1 XOF = ٠ EGP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٩٠٦١٠٫٠٧٩٠٦١
منخفض
٠٫٠٧٧٧٣٠٠٫٠٧٧١٥٣
المتوسط
٠٫٠٧٨٣١٩٠٫٠٧٨١٤٥
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه المصري info

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