١ XOF إلى DOGE

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠١٣٧٣٠٣٣٤٦٨٤٧٣١ Dogecoin
1 DOGE = ٧٢٫٨٣١٤ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠١٣٧٣٠٣٣٤٦٨٤٧٣١ Dogecoin
1 DOGE = ٧٢٫٨٣١٤ XOF
XOF
DOGE
|١ XOF
|٠٫٠١٣٧٣٠٣ DOGE
|٥ XOF
|٠٫٠٦٨٦٥١٧ DOGE
|١٠ XOF
|٠٫١٣٧٣٠٣ DOGE
|٢٥ XOF
|٠٫٣٤٣٢٥٨ DOGE
|٥٠ XOF
|٠٫٦٨٦٥١٧ DOGE
|١٠٠ XOF
|١٫٣٧٣٠٣ DOGE
|٥٠٠ XOF
|٦٫٨٦٥١٧ DOGE
|١٬٠٠٠ XOF
|١٣٫٧٣٠٣ DOGE
|٥٬٠٠٠ XOF
|٦٨٫٦٥١٧ DOGE
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٣٧٫٣٠٣ DOGE
DOGE
XOF
|١ DOGE
|٧٢٫٨٣١٤ XOF
|٥ DOGE
|٣٦٤٫١٥٧ XOF
|١٠ DOGE
|٧٢٨٫٣١٤ XOF
|٢٥ DOGE
|١٬٨٢٠٫٧٩ XOF
|٥٠ DOGE
|٣٬٦٤١٫٥٧ XOF
|١٠٠ DOGE
|٧٬٢٨٣٫١٤ XOF
|٥٠٠ DOGE
|٣٦٬٤١٥٫٧ XOF
|١٬٠٠٠ DOGE
|٧٢٬٨٣١٫٤ XOF
|٥٬٠٠٠ DOGE
|٣٦٤٬١٥٧ XOF
|١٠٬٠٠٠ DOGE
|٧٢٨٬٣١٤ XOF
1 XOF = ٠ DOGE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٣٦٠٦
|٠٫٠١٣٦٠٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٠٠١٩
|٠٫٠٠٨١١٠٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٢٠٥٧
|٠٫٠١٠٨٤٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫١٨٪
|٤٫٢٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.More Dogecoin info
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