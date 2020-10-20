١ XOF إلى DOGE

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠١٣٧٣٠٣٣٤٦٨٤٧٣١ Dogecoin

1 DOGE = ٧٢٫٨٣١٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الفرنك الوسط أفريقي إلى Dogecoin التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Dogecoin

xof
XOF
doge
DOGE
١ XOF٠٫٠١٣٧٣٠٣ DOGE
٥ XOF٠٫٠٦٨٦٥١٧ DOGE
١٠ XOF٠٫١٣٧٣٠٣ DOGE
٢٥ XOF٠٫٣٤٣٢٥٨ DOGE
٥٠ XOF٠٫٦٨٦٥١٧ DOGE
١٠٠ XOF١٫٣٧٣٠٣ DOGE
٥٠٠ XOF٦٫٨٦٥١٧ DOGE
١٬٠٠٠ XOF١٣٫٧٣٠٣ DOGE
٥٬٠٠٠ XOF٦٨٫٦٥١٧ DOGE
١٠٬٠٠٠ XOF١٣٧٫٣٠٣ DOGE

حوِّل Dogecoin إلى الفرنك الوسط أفريقي

doge
DOGE
xof
XOF
١ DOGE٧٢٫٨٣١٤ XOF
٥ DOGE٣٦٤٫١٥٧ XOF
١٠ DOGE٧٢٨٫٣١٤ XOF
٢٥ DOGE١٬٨٢٠٫٧٩ XOF
٥٠ DOGE٣٬٦٤١٫٥٧ XOF
١٠٠ DOGE٧٬٢٨٣٫١٤ XOF
٥٠٠ DOGE٣٦٬٤١٥٫٧ XOF
١٬٠٠٠ DOGE٧٢٬٨٣١٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ DOGE٣٦٤٬١٥٧ XOF
١٠٬٠٠٠ DOGE٧٢٨٬٣١٤ XOF

مخطط XOF إلى DOGE

1 XOF = ٠ DOGE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Dogecoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٦٠٦٠٫٠١٣٦٠٦
منخفض
٠٫٠١٠٠١٩٠٫٠٠٨١١٠٥
المتوسط
٠٫٠١٢٠٥٧٠٫٠١٠٨٤٨
التقلب
٣٫١٨٪؜٤٫٢٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
doge

DOGE - Dogecoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.

More Dogecoin info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings