١ XOF إلى DKK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١١٣٧١١٩٢ الكرون الدانماركي

1 DKK = ٨٧٫٩٤١٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرون الدانماركي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرون الدانماركي

xof
XOF
dkk
DKK
١ XOF٠٫٠١١٣٧١٢ DKK
٥ XOF٠٫٠٥٦٨٥٦ DKK
١٠ XOF٠٫١١٣٧١٢ DKK
٢٥ XOF٠٫٢٨٤٢٨ DKK
٥٠ XOF٠٫٥٦٨٥٦ DKK
١٠٠ XOF١٫١٣٧١٢ DKK
٥٠٠ XOF٥٫٦٨٥٦ DKK
١٬٠٠٠ XOF١١٫٣٧١٢ DKK
٥٬٠٠٠ XOF٥٦٫٨٥٦ DKK
١٠٬٠٠٠ XOF١١٣٫٧١٢ DKK

حوِّل الكرون الدانماركي إلى الفرنك الوسط أفريقي

dkk
DKK
xof
XOF
١ DKK٨٧٫٩٤١٥ XOF
٥ DKK٤٣٩٫٧٠٨ XOF
١٠ DKK٨٧٩٫٤١٥ XOF
٢٥ DKK٢٬١٩٨٫٥٤ XOF
٥٠ DKK٤٬٣٩٧٫٠٨ XOF
١٠٠ DKK٨٬٧٩٤٫١٥ XOF
٥٠٠ DKK٤٣٬٩٧٠٫٨ XOF
١٬٠٠٠ DKK٨٧٬٩٤١٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ DKK٤٣٩٬٧٠٨ XOF
١٠٬٠٠٠ DKK٨٧٩٬٤١٥ XOF

مخطط XOF إلى DKK

1 XOF = ٠ DKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكرون الدانماركي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١١٣٩٠٠٫٠١١٣٩٧
منخفض
٠٫٠١١٣٧٠٠٫٠١١٣٦٩
المتوسط
٠٫٠١١٣٧٣٠٫٠١١٣٧٤
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
dkk

DKK - الكرون الدانماركي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الدانماركي هو سعر الصرف للزوج DKK إلى USD. رمز العملة لـ Danish Kroner هو DKK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الدانماركي info

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