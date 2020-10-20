١ XOF إلى CYP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٠٨٩٢٢٤٤٤٦ Cypriot Pound

1 CYP = ١٬١٢٠٫٧٧ XOF

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Cypriot Pound

xof
XOF
cyp
CYP
١ XOF٠٫٠٠٠٨٩٢٢٤٤ CYP
٥ XOF٠٫٠٠٤٤٦١٢٢ CYP
١٠ XOF٠٫٠٠٨٩٢٢٤٤ CYP
٢٥ XOF٠٫٠٢٢٣٠٦١ CYP
٥٠ XOF٠٫٠٤٤٦١٢٢ CYP
١٠٠ XOF٠٫٠٨٩٢٢٤٤ CYP
٥٠٠ XOF٠٫٤٤٦١٢٢ CYP
١٬٠٠٠ XOF٠٫٨٩٢٢٤٤ CYP
٥٬٠٠٠ XOF٤٫٤٦١٢٢ CYP
١٠٬٠٠٠ XOF٨٫٩٢٢٤٤ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الفرنك الوسط أفريقي

cyp
CYP
xof
XOF
١ CYP١٬١٢٠٫٧٧ XOF
٥ CYP٥٬٦٠٣٫٨٥ XOF
١٠ CYP١١٬٢٠٧٫٧ XOF
٢٥ CYP٢٨٬٠١٩٫٢ XOF
٥٠ CYP٥٦٬٠٣٨٫٥ XOF
١٠٠ CYP١١٢٬٠٧٧ XOF
٥٠٠ CYP٥٦٠٬٣٨٥ XOF
١٬٠٠٠ CYP١٬١٢٠٬٧٧٠ XOF
٥٬٠٠٠ CYP٥٬٦٠٣٬٨٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ CYP١١٬٢٠٧٬٧٠٠ XOF

مخطط XOF إلى CYP

1 XOF = ٠ CYP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings