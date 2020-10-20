١ XOF إلى COP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٦٫٧٧٤٠٧١٧ البيزو الكولومبي

1 COP = ٠٫١٤٧٦٢٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الكولومبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الكولومبي

xof
XOF
cop
COP
١ XOF٦٫٧٧٤٠٧ COP
٥ XOF٣٣٫٨٧٠٤ COP
١٠ XOF٦٧٫٧٤٠٧ COP
٢٥ XOF١٦٩٫٣٥٢ COP
٥٠ XOF٣٣٨٫٧٠٤ COP
١٠٠ XOF٦٧٧٫٤٠٧ COP
٥٠٠ XOF٣٬٣٨٧٫٠٤ COP
١٬٠٠٠ XOF٦٬٧٧٤٫٠٧ COP
٥٬٠٠٠ XOF٣٣٬٨٧٠٫٤ COP
١٠٬٠٠٠ XOF٦٧٬٧٤٠٫٧ COP

حوِّل البيزو الكولومبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

cop
COP
xof
XOF
١ COP٠٫١٤٧٦٢٢ XOF
٥ COP٠٫٧٣٨١٠٩ XOF
١٠ COP١٫٤٧٦٢٢ XOF
٢٥ COP٣٫٦٩٠٥٤ XOF
٥٠ COP٧٫٣٨١٠٩ XOF
١٠٠ COP١٤٫٧٦٢٢ XOF
٥٠٠ COP٧٣٫٨١٠٩ XOF
١٬٠٠٠ COP١٤٧٫٦٢٢ XOF
٥٬٠٠٠ COP٧٣٨٫١٠٩ XOF
١٠٬٠٠٠ COP١٬٤٧٦٫٢٢ XOF

مخطط XOF إلى COP

1 XOF = ٠ COP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو الكولومبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٨١٨٥٦٫٨١٨٥
منخفض
٦٫٣٩٩٣٦٫٢٢٦٦
المتوسط
٦٫٦٧١٨٦٫٤٥٨٥
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

More البيزو الكولومبي info

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