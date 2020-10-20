١ XOF إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٫٥٤٣٠٨٩٩ البيزو الشيلي

1 CLP = ٠٫٦٤٨٠٥٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الشيلي

xof
XOF
clp
CLP
١ XOF١٫٥٤٣٠٩ CLP
٥ XOF٧٫٧١٥٤٥ CLP
١٠ XOF١٥٫٤٣٠٩ CLP
٢٥ XOF٣٨٫٥٧٧٢ CLP
٥٠ XOF٧٧٫١٥٤٥ CLP
١٠٠ XOF١٥٤٫٣٠٩ CLP
٥٠٠ XOF٧٧١٫٥٤٥ CLP
١٬٠٠٠ XOF١٬٥٤٣٫٠٩ CLP
٥٬٠٠٠ XOF٧٬٧١٥٫٤٥ CLP
١٠٬٠٠٠ XOF١٥٬٤٣٠٫٩ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى الفرنك الوسط أفريقي

clp
CLP
xof
XOF
١ CLP٠٫٦٤٨٠٥ XOF
٥ CLP٣٫٢٤٠٢٥ XOF
١٠ CLP٦٫٤٨٠٥ XOF
٢٥ CLP١٦٫٢٠١٣ XOF
٥٠ CLP٣٢٫٤٠٢٥ XOF
١٠٠ CLP٦٤٫٨٠٥ XOF
٥٠٠ CLP٣٢٤٫٠٢٥ XOF
١٬٠٠٠ CLP٦٤٨٫٠٥ XOF
٥٬٠٠٠ CLP٣٬٢٤٠٫٢٥ XOF
١٠٬٠٠٠ CLP٦٬٤٨٠٫٥ XOF

مخطط XOF إلى CLP

1 XOF = ٠ CLP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٥٥٨٤١٫٥٩٢١
منخفض
١٫٥٠٣٠١٫٤٧٠٣
المتوسط
١٫٥٢٥٧١٫٥٣١٦
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

More البيزو الشيلي info

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