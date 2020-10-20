١ XOF إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١١٣٦٩٦٠٢ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٨٧٫٩٥٣٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفيانو البوليفي

xof
XOF
bob
BOB
١ XOF٠٫٠١١٣٦٩٦ BOB
٥ XOF٠٫٠٥٦٨٤٨ BOB
١٠ XOF٠٫١١٣٦٩٦ BOB
٢٥ XOF٠٫٢٨٤٢٤ BOB
٥٠ XOF٠٫٥٦٨٤٨ BOB
١٠٠ XOF١٫١٣٦٩٦ BOB
٥٠٠ XOF٥٫٦٨٤٨ BOB
١٬٠٠٠ XOF١١٫٣٦٩٦ BOB
٥٬٠٠٠ XOF٥٦٫٨٤٨ BOB
١٠٬٠٠٠ XOF١١٣٫٦٩٦ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى الفرنك الوسط أفريقي

bob
BOB
xof
XOF
١ BOB٨٧٫٩٥٣٨ XOF
٥ BOB٤٣٩٫٧٦٩ XOF
١٠ BOB٨٧٩٫٥٣٨ XOF
٢٥ BOB٢٬١٩٨٫٨٥ XOF
٥٠ BOB٤٬٣٩٧٫٦٩ XOF
١٠٠ BOB٨٬٧٩٥٫٣٨ XOF
٥٠٠ BOB٤٣٬٩٧٦٫٩ XOF
١٬٠٠٠ BOB٨٧٬٩٥٣٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ BOB٤٣٩٬٧٦٩ XOF
١٠٬٠٠٠ BOB٨٧٩٬٥٣٨ XOF

مخطط XOF إلى BOB

1 XOF = ٠ BOB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١١٤٩٦٠٫٠١١٤٩٦
منخفض
٠٫٠١١٢٣٣٠٫٠١١٢٠٧
المتوسط
٠٫٠١١٣٣٠٠٫٠١١٣٤٤
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

More البوليفيانو البوليفي info

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