١ XOF إلى BDT

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫١٩٢٩٦٩٦٨ التاكا البنجلاديشية
1 BDT = ٥٫١٨٢١٦ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫١٩٢٩٦٩٦٨ التاكا البنجلاديشية
1 BDT = ٥٫١٨٢١٦ XOF
XOF
BDT
|١ XOF
|٠٫١٩٢٩٧ BDT
|٥ XOF
|٠٫٩٦٤٨٤٨ BDT
|١٠ XOF
|١٫٩٢٩٧ BDT
|٢٥ XOF
|٤٫٨٢٤٢٤ BDT
|٥٠ XOF
|٩٫٦٤٨٤٨ BDT
|١٠٠ XOF
|١٩٫٢٩٧ BDT
|٥٠٠ XOF
|٩٦٫٤٨٤٨ BDT
|١٬٠٠٠ XOF
|١٩٢٫٩٧ BDT
|٥٬٠٠٠ XOF
|٩٦٤٫٨٤٨ BDT
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٬٩٢٩٫٧ BDT
1 XOF = ٠ BDT
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٩٥٢٢
|٠٫١٩٥٢٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٩١٣٤
|٠٫١٧٧٧٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٩٢٧٠
|٠٫١٨٧٧٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٩٪
|٠٫٧٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.More التاكا البنجلاديشية info
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