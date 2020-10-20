١ XOF إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٩٢٩٦٩٦٨ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ٥٫١٨٢١٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى التاكا البنجلاديشية

xof
XOF
bdt
BDT
١ XOF٠٫١٩٢٩٧ BDT
٥ XOF٠٫٩٦٤٨٤٨ BDT
١٠ XOF١٫٩٢٩٧ BDT
٢٥ XOF٤٫٨٢٤٢٤ BDT
٥٠ XOF٩٫٦٤٨٤٨ BDT
١٠٠ XOF١٩٫٢٩٧ BDT
٥٠٠ XOF٩٦٫٤٨٤٨ BDT
١٬٠٠٠ XOF١٩٢٫٩٧ BDT
٥٬٠٠٠ XOF٩٦٤٫٨٤٨ BDT
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٩٢٩٫٧ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى الفرنك الوسط أفريقي

bdt
BDT
xof
XOF
١ BDT٥٫١٨٢١٦ XOF
٥ BDT٢٥٫٩١٠٨ XOF
١٠ BDT٥١٫٨٢١٦ XOF
٢٥ BDT١٢٩٫٥٥٤ XOF
٥٠ BDT٢٥٩٫١٠٨ XOF
١٠٠ BDT٥١٨٫٢١٦ XOF
٥٠٠ BDT٢٬٥٩١٫٠٨ XOF
١٬٠٠٠ BDT٥٬١٨٢٫١٦ XOF
٥٬٠٠٠ BDT٢٥٬٩١٠٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ BDT٥١٬٨٢١٫٦ XOF

مخطط XOF إلى BDT

1 XOF = ٠ BDT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٥٢٢٠٫١٩٥٢٢
منخفض
٠٫١٩١٣٤٠٫١٧٧٧٢
المتوسط
٠٫١٩٢٧٠٠٫١٨٧٧٤
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

More التاكا البنجلاديشية info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings