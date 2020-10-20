١ XOF إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٦٠٣٢١٨٤٩ الدرهم الإماراتي

1 AED = ١٦٥٫٧٧٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدرهم الإماراتي

xof
XOF
aed
AED
١ XOF٠٫٠٠٦٠٣٢١٨ AED
٥ XOF٠٫٠٣٠١٦٠٩ AED
١٠ XOF٠٫٠٦٠٣٢١٨ AED
٢٥ XOF٠٫١٥٠٨٠٥ AED
٥٠ XOF٠٫٣٠١٦٠٩ AED
١٠٠ XOF٠٫٦٠٣٢١٨ AED
٥٠٠ XOF٣٫٠١٦٠٩ AED
١٬٠٠٠ XOF٦٫٠٣٢١٨ AED
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٫١٦٠٩ AED
١٠٬٠٠٠ XOF٦٠٫٣٢١٨ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى الفرنك الوسط أفريقي

aed
AED
xof
XOF
١ AED١٦٥٫٧٧٧ XOF
٥ AED٨٢٨٫٨٨٧ XOF
١٠ AED١٬٦٥٧٫٧٧ XOF
٢٥ AED٤٬١٤٤٫٤٤ XOF
٥٠ AED٨٬٢٨٨٫٨٧ XOF
١٠٠ AED١٦٬٥٧٧٫٧ XOF
٥٠٠ AED٨٢٬٨٨٨٫٧ XOF
١٬٠٠٠ AED١٦٥٬٧٧٧ XOF
٥٬٠٠٠ AED٨٢٨٬٨٨٧ XOF
١٠٬٠٠٠ AED١٬٦٥٧٬٧٧٠ XOF

مخطط XOF إلى AED

1 XOF = ٠ AED

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦١٠٦٥٠٫٠٠٦١٠٦٥
منخفض
٠٫٠٠٥٩٧٩٥٠٫٠٠٥٩٤٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٦٠٢٢٩٠٫٠٠٦٠٢٧٦
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

More الدرهم الإماراتي info

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