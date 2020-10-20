١ XCD إلى JPY

١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =
٥٩٫٨٥٤٦٠٠ الين الياباني
1 JPY = ٠٫٠١٦٧٠٧٢ XCD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =
٥٩٫٨٥٤٦٠٠ الين الياباني
1 JPY = ٠٫٠١٦٧٠٧٢ XCD
XCD
JPY
|١ XCD
|٥٩٫٨٥٤٦ JPY
|٥ XCD
|٢٩٩٫٢٧٣ JPY
|١٠ XCD
|٥٩٨٫٥٤٦ JPY
|٢٥ XCD
|١٬٤٩٦٫٣٦ JPY
|٥٠ XCD
|٢٬٩٩٢٫٧٣ JPY
|١٠٠ XCD
|٥٬٩٨٥٫٤٦ JPY
|٥٠٠ XCD
|٢٩٬٩٢٧٫٣ JPY
|١٬٠٠٠ XCD
|٥٩٬٨٥٤٫٦ JPY
|٥٬٠٠٠ XCD
|٢٩٩٬٢٧٣ JPY
|١٠٬٠٠٠ XCD
|٥٩٨٬٥٤٦ JPY
1 XCD = ٠ JPY
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٥٩٫٧٩٨
|٥٩٫٧٩٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٥٧٫٤٠٣
|٥٥٫٩٨٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٥٨٫٦١٦
|٥٧٫٨١٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٤٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.More دولار شرق الكاريبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.More الين الياباني info
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