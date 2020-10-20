١ WST إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٢٧٦٨٤٦٣٤ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٣٫٦١٢١١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

wst
WST
xdr
XDR
١ WST٠٫٢٧٦٨٤٦ XDR
٥ WST١٫٣٨٤٢٣ XDR
١٠ WST٢٫٧٦٨٤٦ XDR
٢٥ WST٦٫٩٢١١٦ XDR
٥٠ WST١٣٫٨٤٢٣ XDR
١٠٠ WST٢٧٫٦٨٤٦ XDR
٥٠٠ WST١٣٨٫٤٢٣ XDR
١٬٠٠٠ WST٢٧٦٫٨٤٦ XDR
٥٬٠٠٠ WST١٬٣٨٤٫٢٣ XDR
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٧٦٨٫٤٦ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى تالا ساموية

xdr
XDR
wst
WST
١ XDR٣٫٦١٢١١ WST
٥ XDR١٨٫٠٦٠٦ WST
١٠ XDR٣٦٫١٢١١ WST
٢٥ XDR٩٠٫٣٠٢٨ WST
٥٠ XDR١٨٠٫٦٠٦ WST
١٠٠ XDR٣٦١٫٢١١ WST
٥٠٠ XDR١٬٨٠٦٫٠٦ WST
١٬٠٠٠ XDR٣٬٦١٢٫١١ WST
٥٬٠٠٠ XDR١٨٬٠٦٠٫٦ WST
١٠٬٠٠٠ XDR٣٦٬١٢١٫١ WST

مخطط WST إلى XDR

1 WST = ٠ XDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٧٨٧٥٠٫٢٨٣٢٨
منخفض
٠٫٢٧٥٥٦٠٫٢٧٣١٣
المتوسط
٠٫٢٧٧٥٣٠٫٢٧٦٣٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings