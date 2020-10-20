١ WST إلى THB

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٣٫٣٨٠٤٧٦ البات التايلاندي

1 THB = ٠٫٠٧٤٧٣٥٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البات التايلاندي

wst
WST
thb
THB
١ WST١٣٫٣٨٠٥ THB
٥ WST٦٦٫٩٠٢٤ THB
١٠ WST١٣٣٫٨٠٥ THB
٢٥ WST٣٣٤٫٥١٢ THB
٥٠ WST٦٦٩٫٠٢٤ THB
١٠٠ WST١٬٣٣٨٫٠٥ THB
٥٠٠ WST٦٬٦٩٠٫٢٤ THB
١٬٠٠٠ WST١٣٬٣٨٠٫٥ THB
٥٬٠٠٠ WST٦٦٬٩٠٢٫٤ THB
١٠٬٠٠٠ WST١٣٣٬٨٠٥ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى تالا ساموية

thb
THB
wst
WST
١ THB٠٫٠٧٤٧٣٥٨ WST
٥ THB٠٫٣٧٣٦٧٩ WST
١٠ THB٠٫٧٤٧٣٥٨ WST
٢٥ THB١٫٨٦٨٣٩ WST
٥٠ THB٣٫٧٣٦٧٩ WST
١٠٠ THB٧٫٤٧٣٥٨ WST
٥٠٠ THB٣٧٫٣٦٧٩ WST
١٬٠٠٠ THB٧٤٫٧٣٥٨ WST
٥٬٠٠٠ THB٣٧٣٫٦٧٩ WST
١٠٬٠٠٠ THB٧٤٧٫٣٥٨ WST

مخطط WST إلى THB

1 WST = ٠ THB

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٫٥٢٩١٣٫٧٩٨
منخفض
١٣٫٣٦٦١٣٫١٧٠
المتوسط
١٣٫٤٤١١٣٫٣٩٠
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

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jpy

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