١ WST إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٤٥٣١٥٠٢ الزلوتي البولندي

1 PLN = ٠٫٦٨٨١٦٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الزلوتي البولندي

wst
WST
pln
PLN
١ WST١٫٤٥٣١٥ PLN
٥ WST٧٫٢٦٥٧٥ PLN
١٠ WST١٤٫٥٣١٥ PLN
٢٥ WST٣٦٫٣٢٨٨ PLN
٥٠ WST٧٢٫٦٥٧٥ PLN
١٠٠ WST١٤٥٫٣١٥ PLN
٥٠٠ WST٧٢٦٫٥٧٥ PLN
١٬٠٠٠ WST١٬٤٥٣٫١٥ PLN
٥٬٠٠٠ WST٧٬٢٦٥٫٧٥ PLN
١٠٬٠٠٠ WST١٤٬٥٣١٫٥ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى تالا ساموية

pln
PLN
wst
WST
١ PLN٠٫٦٨٨١٦ WST
٥ PLN٣٫٤٤٠٨ WST
١٠ PLN٦٫٨٨١٦ WST
٢٥ PLN١٧٫٢٠٤ WST
٥٠ PLN٣٤٫٤٠٨ WST
١٠٠ PLN٦٨٫٨١٦ WST
٥٠٠ PLN٣٤٤٫٠٨ WST
١٬٠٠٠ PLN٦٨٨٫١٦ WST
٥٬٠٠٠ PLN٣٬٤٤٠٫٨ WST
١٠٬٠٠٠ PLN٦٬٨٨١٫٦ WST

مخطط WST إلى PLN

1 WST = ٠ PLN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٥٠١٩١٫٥٠٤٤
منخفض
١٫٤٣٢٨١٫٤٢٦٢
المتوسط
١٫٤٧١٤١٫٤٥٨١
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٩٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

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