١ WST إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٨٫٨١٥٨٢٤ الروبي النيبالي

1 NPR = ٠٫٠٢٠٤٨٥٢ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبي النيبالي

wst
WST
npr
NPR
١ WST٤٨٫٨١٥٨ NPR
٥ WST٢٤٤٫٠٧٩ NPR
١٠ WST٤٨٨٫١٥٨ NPR
٢٥ WST١٬٢٢٠٫٤ NPR
٥٠ WST٢٬٤٤٠٫٧٩ NPR
١٠٠ WST٤٬٨٨١٫٥٨ NPR
٥٠٠ WST٢٤٬٤٠٧٫٩ NPR
١٬٠٠٠ WST٤٨٬٨١٥٫٨ NPR
٥٬٠٠٠ WST٢٤٤٬٠٧٩ NPR
١٠٬٠٠٠ WST٤٨٨٬١٥٨ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى تالا ساموية

npr
NPR
wst
WST
١ NPR٠٫٠٢٠٤٨٥٢ WST
٥ NPR٠٫١٠٢٤٢٦ WST
١٠ NPR٠٫٢٠٤٨٥٢ WST
٢٥ NPR٠٫٥١٢١٢٩ WST
٥٠ NPR١٫٠٢٤٢٦ WST
١٠٠ NPR٢٫٠٤٨٥٢ WST
٥٠٠ NPR١٠٫٢٤٢٦ WST
١٬٠٠٠ NPR٢٠٫٤٨٥٢ WST
٥٬٠٠٠ NPR١٠٢٫٤٢٦ WST
١٠٬٠٠٠ NPR٢٠٤٫٨٥٢ WST

مخطط WST إلى NPR

1 WST = ٠ NPR

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٩٫١٦١٤٩٫٨٦٢
منخفض
٤٨٫٦٠٦٤٨٫٠٠١
المتوسط
٤٨٫٩١٧٤٨٫٧٠٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي النيبالي info

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usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

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cad

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aud

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chf

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cny

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