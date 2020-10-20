١ WST إلى MYR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٧١٩٥٠٠٤ الرينجت الماليزي

1 MYR = ٠٫٥٨١٥٦٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الرينجت الماليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الرينجت الماليزي

wst
WST
myr
MYR
١ WST١٫٧١٩٥ MYR
٥ WST٨٫٥٩٧٥ MYR
١٠ WST١٧٫١٩٥ MYR
٢٥ WST٤٢٫٩٨٧٥ MYR
٥٠ WST٨٥٫٩٧٥ MYR
١٠٠ WST١٧١٫٩٥ MYR
٥٠٠ WST٨٥٩٫٧٥ MYR
١٬٠٠٠ WST١٬٧١٩٫٥ MYR
٥٬٠٠٠ WST٨٬٥٩٧٫٥ MYR
١٠٬٠٠٠ WST١٧٬١٩٥ MYR

حوِّل الرينجت الماليزي إلى تالا ساموية

myr
MYR
wst
WST
١ MYR٠٫٥٨١٥٦٤ WST
٥ MYR٢٫٩٠٧٨٢ WST
١٠ MYR٥٫٨١٥٦٤ WST
٢٥ MYR١٤٫٥٣٩١ WST
٥٠ MYR٢٩٫٠٧٨٢ WST
١٠٠ MYR٥٨٫١٥٦٤ WST
٥٠٠ MYR٢٩٠٫٧٨٢ WST
١٬٠٠٠ MYR٥٨١٫٥٦٤ WST
٥٬٠٠٠ MYR٢٬٩٠٧٫٨٢ WST
١٠٬٠٠٠ MYR٥٬٨١٥٫٦٤ WST

مخطط WST إلى MYR

1 WST = ٠ MYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الرينجت الماليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٧٣١٢١٫٧٧٨٤
منخفض
١٫٧١٥٠١٫٧٠٨٦
المتوسط
١٫٧٢٤٦١٫٧٢٥١
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
myr

MYR - الرينجت الماليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الرينجت الماليزي هو سعر الصرف للزوج MYR إلى USD. رمز العملة لـ الرينجات الماليزية هو MYR. رمز العملة هو RM.

More الرينجت الماليزي info

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