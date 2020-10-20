١ WST إلى MAD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٫٦١٥٢١٣٢ الدرهم المغربي

1 MAD = ٠٫٢٧٦٦٠٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدرهم المغربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدرهم المغربي

wst
WST
mad
MAD
١ WST٣٫٦١٥٢١ MAD
٥ WST١٨٫٠٧٦١ MAD
١٠ WST٣٦٫١٥٢١ MAD
٢٥ WST٩٠٫٣٨٠٣ MAD
٥٠ WST١٨٠٫٧٦١ MAD
١٠٠ WST٣٦١٫٥٢١ MAD
٥٠٠ WST١٬٨٠٧٫٦١ MAD
١٬٠٠٠ WST٣٬٦١٥٫٢١ MAD
٥٬٠٠٠ WST١٨٬٠٧٦٫١ MAD
١٠٬٠٠٠ WST٣٦٬١٥٢٫١ MAD

حوِّل الدرهم المغربي إلى تالا ساموية

mad
MAD
wst
WST
١ MAD٠٫٢٧٦٦٠٩ WST
٥ MAD١٫٣٨٣٠٤ WST
١٠ MAD٢٫٧٦٦٠٩ WST
٢٥ MAD٦٫٩١٥٢٢ WST
٥٠ MAD١٣٫٨٣٠٤ WST
١٠٠ MAD٢٧٫٦٦٠٩ WST
٥٠٠ MAD١٣٨٫٣٠٤ WST
١٬٠٠٠ MAD٢٧٦٫٦٠٩ WST
٥٬٠٠٠ MAD١٬٣٨٣٫٠٤ WST
١٠٬٠٠٠ MAD٢٬٧٦٦٫٠٩ WST

مخطط WST إلى MAD

1 WST = ٠ MAD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدرهم المغربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٦٦٦٩٣٫٧٨٠١
منخفض
٣٫٦٢٠٩٣٫٦١٥٣
المتوسط
٣٫٦٤٢٩٣٫٦٥٠٥
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
mad

MAD - الدرهم المغربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.

More الدرهم المغربي info

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