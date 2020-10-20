١ WST إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫١١١٨٣٧٢٥ الدينار الكويتي

1 KWD = ٨٫٩٤١٥٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار الكويتي

wst
WST
kwd
KWD
١ WST٠٫١١١٨٣٧ KWD
٥ WST٠٫٥٥٩١٨٦ KWD
١٠ WST١٫١١٨٣٧ KWD
٢٥ WST٢٫٧٩٥٩٣ KWD
٥٠ WST٥٫٥٩١٨٦ KWD
١٠٠ WST١١٫١٨٣٧ KWD
٥٠٠ WST٥٥٫٩١٨٦ KWD
١٬٠٠٠ WST١١١٫٨٣٧ KWD
٥٬٠٠٠ WST٥٥٩٫١٨٦ KWD
١٠٬٠٠٠ WST١٬١١٨٫٣٧ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى تالا ساموية

kwd
KWD
wst
WST
١ KWD٨٫٩٤١٥٦ WST
٥ KWD٤٤٫٧٠٧٨ WST
١٠ KWD٨٩٫٤١٥٦ WST
٢٥ KWD٢٢٣٫٥٣٩ WST
٥٠ KWD٤٤٧٫٠٧٨ WST
١٠٠ KWD٨٩٤٫١٥٦ WST
٥٠٠ KWD٤٬٤٧٠٫٧٨ WST
١٬٠٠٠ KWD٨٬٩٤١٫٥٦ WST
٥٬٠٠٠ KWD٤٤٬٧٠٧٫٨ WST
١٠٬٠٠٠ KWD٨٩٬٤١٥٫٦ WST

مخطط WST إلى KWD

1 WST = ٠ KWD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١١٢٩٢٠٫١١٥٠٥
منخفض
٠٫١١١٥٦٠٫١١٠٥٩
المتوسط
٠٫١١٢٢٨٠٫١١٢١٠
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

More الدينار الكويتي info

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eur

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jpy

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