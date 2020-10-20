١ WST إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٧٨٫٣٨٨٥١ الدينار العراقي

1 IQD = ٠٫٠٠٢٠٩٠٣٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار العراقي

wst
WST
iqd
IQD
١ WST٤٧٨٫٣٨٩ IQD
٥ WST٢٬٣٩١٫٩٤ IQD
١٠ WST٤٬٧٨٣٫٨٩ IQD
٢٥ WST١١٬٩٥٩٫٧ IQD
٥٠ WST٢٣٬٩١٩٫٤ IQD
١٠٠ WST٤٧٬٨٣٨٫٩ IQD
٥٠٠ WST٢٣٩٬١٩٤ IQD
١٬٠٠٠ WST٤٧٨٬٣٨٩ IQD
٥٬٠٠٠ WST٢٬٣٩١٬٩٤٠ IQD
١٠٬٠٠٠ WST٤٬٧٨٣٬٨٩٠ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى تالا ساموية

iqd
IQD
wst
WST
١ IQD٠٫٠٠٢٠٩٠٣٥ WST
٥ IQD٠٫٠١٠٤٥١٨ WST
١٠ IQD٠٫٠٢٠٩٠٣٥ WST
٢٥ IQD٠٫٠٥٢٢٥٨٨ WST
٥٠ IQD٠٫١٠٤٥١٨ WST
١٠٠ IQD٠٫٢٠٩٠٣٥ WST
٥٠٠ IQD١٫٠٤٥١٨ WST
١٬٠٠٠ IQD٢٫٠٩٠٣٥ WST
٥٬٠٠٠ IQD١٠٫٤٥١٨ WST
١٠٬٠٠٠ IQD٢٠٫٩٠٣٥ WST

مخطط WST إلى IQD

1 WST = ٠ IQD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٨١٫٣١٤٨٨٫٥٧
منخفض
٤٧٦٫٥٩٤٦٩٫٩٦
المتوسط
٤٧٩٫٣١٤٧٧٫٦٧
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

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eur

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jpy

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