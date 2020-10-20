١ WST إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٤٣٫٨٧٣٧٥ البيزو الشيلي

1 CLP = ٠٫٠٠٢٩٠٨٠٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو الشيلي

wst
WST
clp
CLP
١ WST٣٤٣٫٨٧٤ CLP
٥ WST١٬٧١٩٫٣٧ CLP
١٠ WST٣٬٤٣٨٫٧٤ CLP
٢٥ WST٨٬٥٩٦٫٨٤ CLP
٥٠ WST١٧٬١٩٣٫٧ CLP
١٠٠ WST٣٤٬٣٨٧٫٤ CLP
٥٠٠ WST١٧١٬٩٣٧ CLP
١٬٠٠٠ WST٣٤٣٬٨٧٤ CLP
٥٬٠٠٠ WST١٬٧١٩٬٣٧٠ CLP
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٤٣٨٬٧٤٠ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى تالا ساموية

clp
CLP
wst
WST
١ CLP٠٫٠٠٢٩٠٨٠٤ WST
٥ CLP٠٫٠١٤٥٤٠٢ WST
١٠ CLP٠٫٠٢٩٠٨٠٤ WST
٢٥ CLP٠٫٠٧٢٧٠١١ WST
٥٠ CLP٠٫١٤٥٤٠٢ WST
١٠٠ CLP٠٫٢٩٠٨٠٤ WST
٥٠٠ CLP١٫٤٥٤٠٢ WST
١٬٠٠٠ CLP٢٫٩٠٨٠٤ WST
٥٬٠٠٠ CLP١٤٫٥٤٠٢ WST
١٠٬٠٠٠ CLP٢٩٫٠٨٠٤ WST

مخطط WST إلى CLP

1 WST = ٠ CLP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٤٧٫٥٨٣٦٠٫٥٧
منخفض
٣٣٠٫٨١٣٢٤٫٨٠
المتوسط
٣٤٠٫٨٥٣٤٠٫٣٧
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٩٦٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

More البيزو الشيلي info

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