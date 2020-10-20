١ WST إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٤٩٧٤٨٩٠٢ الدولار الكندي

1 CAD = ٢٫٠١٠٠٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الكندي

wst
WST
cad
CAD
١ WST٠٫٤٩٧٤٨٩ CAD
٥ WST٢٫٤٨٧٤٥ CAD
١٠ WST٤٫٩٧٤٨٩ CAD
٢٥ WST١٢٫٤٣٧٢ CAD
٥٠ WST٢٤٫٨٧٤٥ CAD
١٠٠ WST٤٩٫٧٤٨٩ CAD
٥٠٠ WST٢٤٨٫٧٤٥ CAD
١٬٠٠٠ WST٤٩٧٫٤٨٩ CAD
٥٬٠٠٠ WST٢٬٤٨٧٫٤٥ CAD
١٠٬٠٠٠ WST٤٬٩٧٤٫٨٩ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى تالا ساموية

cad
CAD
wst
WST
١ CAD٢٫٠١٠٠٩ WST
٥ CAD١٠٫٠٥٠٥ WST
١٠ CAD٢٠٫١٠٠٩ WST
٢٥ CAD٥٠٫٢٥٢٤ WST
٥٠ CAD١٠٠٫٥٠٥ WST
١٠٠ CAD٢٠١٫٠٠٩ WST
٥٠٠ CAD١٬٠٠٥٫٠٥ WST
١٬٠٠٠ CAD٢٬٠١٠٫٠٩ WST
٥٬٠٠٠ CAD١٠٬٠٥٠٫٥ WST
١٠٬٠٠٠ CAD٢٠٬١٠٠٫٩ WST

مخطط WST إلى CAD

1 WST = ٠ CAD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٠٦١٧٠٫٥١٣٤٥
منخفض
٠٫٤٩٨٤٣٠٫٤٩١٦١
المتوسط
٠٫٥٠١٧٠٠٫٤٩٩٢٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكندي info

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WST إلى USD

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jpy

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