١ Vietnamese Dongs إلى Albanian Leke

محوّل العملات

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الدونغ الفيتنامي =

٠٫٠٠٣١٧٥١١٩٤ الليك الألباني

1 ALL = ٣١٤٫٩٤٩ VND

الدونغ الفيتنامي إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥، ١٧:٣٥ UTC

Looking to make large transfers?

We can beat competitor rates

Book a call

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى الليك الألباني

Rate information of VND/ALL currency pair
vnd
VND
all
ALL
١ VNDليس رقمًا ALL
٥ VNDليس رقمًا ALL
١٠ VNDليس رقمًا ALL
٢٥ VNDليس رقمًا ALL
٥٠ VNDليس رقمًا ALL
١٠٠ VNDليس رقمًا ALL
٥٠٠ VNDليس رقمًا ALL
١٬٠٠٠ VNDليس رقمًا ALL
٥٬٠٠٠ VNDليس رقمًا ALL
١٠٬٠٠٠ VNDليس رقمًا ALL

حوِّل الليك الألباني إلى الدونغ الفيتنامي

Rate information of ALL/VND currency pair
all
ALL
vnd
VND
١ ALLليس رقمًا VND
٥ ALLليس رقمًا VND
١٠ ALLليس رقمًا VND
٢٥ ALLليس رقمًا VND
٥٠ ALLليس رقمًا VND
١٠٠ ALLليس رقمًا VND
٥٠٠ ALLليس رقمًا VND
١٬٠٠٠ ALLليس رقمًا VND
٥٬٠٠٠ ALLليس رقمًا VND
١٠٬٠٠٠ ALLليس رقمًا VND

مخطط VND إلى ALL

مخطط VND إلى ALL

1 VND = ٠ ALL

1 VND to ALL exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
إحصائيةآخر 30 يومًاآخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
منخفض٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
المتوسط٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
التقلب٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜
عرض الرسم البياني كاملًا

معلومات العملات

تعرف على المزيد حول أزواج العملات الأكثر شعبية

أدر عملاتك أثناء التنقل، باستخدام تطبيق Xe

تطبيق به كل ما تحتاج إليه لتحويل الأموال دوليًا — وهو سهل الاستخدام وآمن ورسومه منخفضة؛ حيث تبدأ من 0 دولار.
تنزيل التطبيق

أدوات Xe Currency

رؤى العملات الأجنبية، ومؤشراتها المتقدمة، وموجزات الأخبار المباشرة، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

التحويلات الدولية

أرسل الأموال إلى أكثر من 190 دولة، بأكثر من 130 عملة. استفد من الطرق المرنة لإرسال واستقبال الأموال.
معرفة المزيد

تنبيهات الأسعار

حدد تنبيهات مجانية لأسعار أي زوج من العملات. وسنبلغك عند يتم الوصول إلى السعر المطلوب.
معرفة المزيد

أسعار سابقة لصرف العملات

تحليل لاتجاهات الأسعار لجميع العملات، على مدار بضعة أيام، أو أسابيع، أو أشهر، أو سنوات. تلق تغذية بيانية آلية عن العملات، من خلال واجهة برمجة تطبيقات بيانات Xe Currency.
معرفة المزيد

حاسبة IBAN

ابحث عن رقم حسابك المصرفي الدولي (IBAN) وتحقق من صحته؛ لتتأكد من إرسال التحويل إلى الوجهة الصحيحة.
معرفة المزيد

تحديثات العملات بالبريد الإلكتروني

تلق نشرة يومية بتحليلات الأسواق وأسعار الصرف والأخبار، تصلك في صندوق الوارد لديك يوميًا.
معرفة المزيد

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

نقدم أسعار الصرف التجارية، لأكثر من 300 شركة حول العالم

إنها المصدر الأكثر ثقة في العالم لبيانات العملة

تُقدِّم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لسعر الصرف بياناتٍ دقيقةٍ وموثوقةٍ، مُحدَّثة لحظيًا لمئات العملات. تحصل Xe على أسعارها الخاصة من مزودي البيانات المالية، والبنوك طيبة السمعة مباشرة.
معرفة المزيد 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
معتمدة من
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم

Xe للأعمال التجارية

تبسيط عمليات مدفوعات الأعمال العالمية

سواء كنت تريد تسديد مدفوعات عبر الحدود، أو كنت بحاجة إلى حلول لإدارة مخاطر العملات الأجنبية؛ نحن نوفر لك كل ما تحتاج إليه. خطط مواعيد التحويلات الدولية مسبقًا، وأدر مخاطر الصرف الأجنبي عبر 130 عملة، في أكثر من 190 دولة.

مدفوعات الأعمال

وجهات إرسال الأموال

ربط لجميع أنحاء العالم

ae

إرسال الأموال إلى الإمارات العربية المتحدة

al

إرسال الأموال إلى ألبانيا

am

إرسال الأموال إلى أرمينيا

ar

إرسال الأموال إلى الأرجنتين

au

إرسال الأموال إلى أستراليا

az

إرسال الأموال إلى أذربيجان

ba

إرسال الأموال إلى البوسنة والهرسك

be

إرسال الأموال إلى بلجيكا

bb

إرسال الأموال إلى باربادوس

bd

إرسال الأموال إلى بنجلاديش

bg

إرسال الأموال إلى بلغاريا

bh

إرسال الأموال إلى البحرين