محوّل العملات
١٫٠٠ بانجا تون'جي =
٠٫٦٥٥١٤٧٨٤ الدولار الأسترالي
1 AUD = ١٫٥٢٦٣٧ TOP
1 TOP = ٠ AUD
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
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"from": USD,
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"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe للأعمال التجارية
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