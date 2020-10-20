١ QAR إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٩٤٫٤٢٦٦٥ Vatican City Lira

1 VAL = ٠٫٠٠٢٠٢٢٥٤ QAR

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Vatican City Lira

qar
QAR
val
VAL
١ QAR٤٩٤٫٤٢٧ VAL
٥ QAR٢٬٤٧٢٫١٣ VAL
١٠ QAR٤٬٩٤٤٫٢٧ VAL
٢٥ QAR١٢٬٣٦٠٫٧ VAL
٥٠ QAR٢٤٬٧٢١٫٣ VAL
١٠٠ QAR٤٩٬٤٤٢٫٧ VAL
٥٠٠ QAR٢٤٧٬٢١٣ VAL
١٬٠٠٠ QAR٤٩٤٬٤٢٧ VAL
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٤٧٢٬١٣٠ VAL
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٩٤٤٬٢٧٠ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الريال القطري

val
VAL
qar
QAR
١ VAL٠٫٠٠٢٠٢٢٥٤ QAR
٥ VAL٠٫٠١٠١١٢٧ QAR
١٠ VAL٠٫٠٢٠٢٢٥٤ QAR
٢٥ VAL٠٫٠٥٠٥٦٣٦ QAR
٥٠ VAL٠٫١٠١١٢٧ QAR
١٠٠ VAL٠٫٢٠٢٢٥٤ QAR
٥٠٠ VAL١٫٠١١٢٧ QAR
١٬٠٠٠ VAL٢٫٠٢٢٥٤ QAR
٥٬٠٠٠ VAL١٠٫١١٢٧ QAR
١٠٬٠٠٠ VAL٢٠٫٢٢٥٤ QAR

مخطط QAR إلى VAL

1 QAR = ٠ VAL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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