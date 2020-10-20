١ QAR إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٦٥٠٣٨٥٦٣ بانجا تون'جي

1 TOP = ١٫٥٣٧٥٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى بانجا تون'جي

qar
QAR
top
TOP
١ QAR٠٫٦٥٠٣٨٦ TOP
٥ QAR٣٫٢٥١٩٣ TOP
١٠ QAR٦٫٥٠٣٨٦ TOP
٢٥ QAR١٦٫٢٥٩٦ TOP
٥٠ QAR٣٢٫٥١٩٣ TOP
١٠٠ QAR٦٥٫٠٣٨٦ TOP
٥٠٠ QAR٣٢٥٫١٩٣ TOP
١٬٠٠٠ QAR٦٥٠٫٣٨٦ TOP
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٢٥١٫٩٣ TOP
١٠٬٠٠٠ QAR٦٬٥٠٣٫٨٦ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى الريال القطري

top
TOP
qar
QAR
١ TOP١٫٥٣٧٥٥ QAR
٥ TOP٧٫٦٨٧٧٥ QAR
١٠ TOP١٥٫٣٧٥٥ QAR
٢٥ TOP٣٨٫٤٣٨٧ QAR
٥٠ TOP٧٦٫٨٧٧٥ QAR
١٠٠ TOP١٥٣٫٧٥٥ QAR
٥٠٠ TOP٧٦٨٫٧٧٥ QAR
١٬٠٠٠ TOP١٬٥٣٧٫٥٥ QAR
٥٬٠٠٠ TOP٧٬٦٨٧٫٧٥ QAR
١٠٬٠٠٠ TOP١٥٬٣٧٥٫٥ QAR

مخطط QAR إلى TOP

1 QAR = ٠ TOP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٥٠٦٩٠٫٦٥٧١٧
منخفض
٠٫٦٣٨٩٠٠٫٦٣٨٩٠
المتوسط
٠٫٦٤٦٠٦٠٫٦٤٨٥٨
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

More بانجا تون'جي info

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