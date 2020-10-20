١ QAR إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٦٬٥٠٨٫٨٤١ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٠٠٠٠٦٠٥٧٣٦ QAR

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Sudanese Dinar

qar
QAR
sdd
SDD
١ QAR١٦٬٥٠٨٫٨ SDD
٥ QAR٨٢٬٥٤٤٫٢ SDD
١٠ QAR١٦٥٬٠٨٨ SDD
٢٥ QAR٤١٢٬٧٢١ SDD
٥٠ QAR٨٢٥٬٤٤٢ SDD
١٠٠ QAR١٬٦٥٠٬٨٨٠ SDD
٥٠٠ QAR٨٬٢٥٤٬٤٢٠ SDD
١٬٠٠٠ QAR١٦٬٥٠٨٬٨٠٠ SDD
٥٬٠٠٠ QAR٨٢٬٥٤٤٬٢٠٠ SDD
١٠٬٠٠٠ QAR١٦٥٬٠٨٨٬٠٠٠ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الريال القطري

sdd
SDD
qar
QAR
١ SDD٠٫٠٠٠٠٦٠٥٧٣٦ QAR
٥ SDD٠٫٠٠٠٣٠٢٨٦٨ QAR
١٠ SDD٠٫٠٠٠٦٠٥٧٣٦ QAR
٢٥ SDD٠٫٠٠١٥١٤٣٤ QAR
٥٠ SDD٠٫٠٠٣٠٢٨٦٨ QAR
١٠٠ SDD٠٫٠٠٦٠٥٧٣٦ QAR
٥٠٠ SDD٠٫٠٣٠٢٨٦٨ QAR
١٬٠٠٠ SDD٠٫٠٦٠٥٧٣٦ QAR
٥٬٠٠٠ SDD٠٫٣٠٢٨٦٨ QAR
١٠٬٠٠٠ SDD٠٫٦٠٥٧٣٦ QAR

مخطط QAR إلى SDD

1 QAR = ٠ SDD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٥٫١٢١٦٥٫١٣
منخفض
١٦٠٫٨٣١٥٦٫٧٥
المتوسط
١٦٣٫٢٩١٦٣٫١٧
التقلب
١٫٠٣٪؜٠٫٩٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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