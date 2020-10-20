١ QAR إلى SDD

١٫٠٠ الريال القطري =
١٦٬٥٠٨٫٨٤١ Sudanese Dinar
1 SDD = ٠٫٠٠٠٠٦٠٥٧٣٦ QAR
SDD استُبدِلَت بـ SDG
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٦٬٥٠٨٫٨٤١ Sudanese Dinar
1 SDD = ٠٫٠٠٠٠٦٠٥٧٣٦ QAR
SDD استُبدِلَت بـ SDG
QAR
SDD
|١ QAR
|١٦٬٥٠٨٫٨ SDD
|٥ QAR
|٨٢٬٥٤٤٫٢ SDD
|١٠ QAR
|١٦٥٬٠٨٨ SDD
|٢٥ QAR
|٤١٢٬٧٢١ SDD
|٥٠ QAR
|٨٢٥٬٤٤٢ SDD
|١٠٠ QAR
|١٬٦٥٠٬٨٨٠ SDD
|٥٠٠ QAR
|٨٬٢٥٤٬٤٢٠ SDD
|١٬٠٠٠ QAR
|١٦٬٥٠٨٬٨٠٠ SDD
|٥٬٠٠٠ QAR
|٨٢٬٥٤٤٬٢٠٠ SDD
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٦٥٬٠٨٨٬٠٠٠ SDD
1 QAR = ٠ SDD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٦٥٫١٢
|١٦٥٫١٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٦٠٫٨٣
|١٥٦٫٧٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٦٣٫٢٩
|١٦٣٫١٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫٠٣٪
|٠٫٩٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.
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