١ QAR إلى LSL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥٫٠٨٠٤٠٢٥ اللوتي الباسوتو

1 LSL = ٠٫١٩٦٨٣٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى اللوتي الباسوتو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى اللوتي الباسوتو

qar
QAR
lsl
LSL
١ QAR٥٫٠٨٠٤ LSL
٥ QAR٢٥٫٤٠٢ LSL
١٠ QAR٥٠٫٨٠٤ LSL
٢٥ QAR١٢٧٫٠١ LSL
٥٠ QAR٢٥٤٫٠٢ LSL
١٠٠ QAR٥٠٨٫٠٤ LSL
٥٠٠ QAR٢٬٥٤٠٫٢ LSL
١٬٠٠٠ QAR٥٬٠٨٠٫٤ LSL
٥٬٠٠٠ QAR٢٥٬٤٠٢ LSL
١٠٬٠٠٠ QAR٥٠٬٨٠٤ LSL

حوِّل اللوتي الباسوتو إلى الريال القطري

lsl
LSL
qar
QAR
١ LSL٠٫١٩٦٨٣٥ QAR
٥ LSL٠٫٩٨٤١٧٤ QAR
١٠ LSL١٫٩٦٨٣٥ QAR
٢٥ LSL٤٫٩٢٠٨٧ QAR
٥٠ LSL٩٫٨٤١٧٤ QAR
١٠٠ LSL١٩٫٦٨٣٥ QAR
٥٠٠ LSL٩٨٫٤١٧٤ QAR
١٬٠٠٠ LSL١٩٦٫٨٣٥ QAR
٥٬٠٠٠ LSL٩٨٤٫١٧٤ QAR
١٠٬٠٠٠ LSL١٬٩٦٨٫٣٥ QAR

مخطط QAR إلى LSL

1 QAR = ٠ LSL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل اللوتي الباسوتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٢١٠٧٥٫٢٨٣٨
منخفض
٤٫٩٢٧١٤٫٩٢٧١
المتوسط
٥٫٠٥٣٨٥٫٠٩٧١
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
lsl

LSL - اللوتي الباسوتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللوتي الباسوتو هو سعر الصرف للزوج LSL إلى USD. رمز العملة لـ Basotho Maloti هو LSL. رمز العملة هو M.

More اللوتي الباسوتو info

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