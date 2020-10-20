١ QAR إلى LINK

١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٠١٩١٩٩٤١٢١١٥٣٨٥ Chainlink
1 LINK = ٥٢٫٠٨٤٩ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٠٫٠١٩١٩٩٤١٢١١٥٣٨٥ Chainlink
1 LINK = ٥٢٫٠٨٤٩ QAR
QAR
LINK
|١ QAR
|٠٫٠١٩١٩٩٤ LINK
|٥ QAR
|٠٫٠٩٥٩٩٧١ LINK
|١٠ QAR
|٠٫١٩١٩٩٤ LINK
|٢٥ QAR
|٠٫٤٧٩٩٨٥ LINK
|٥٠ QAR
|٠٫٩٥٩٩٧١ LINK
|١٠٠ QAR
|١٫٩١٩٩٤ LINK
|٥٠٠ QAR
|٩٫٥٩٩٧١ LINK
|١٬٠٠٠ QAR
|١٩٫١٩٩٤ LINK
|٥٬٠٠٠ QAR
|٩٥٫٩٩٧١ LINK
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٩١٫٩٩٤ LINK
LINK
QAR
|١ LINK
|٥٢٫٠٨٤٩ QAR
|٥ LINK
|٢٦٠٫٤٢٥ QAR
|١٠ LINK
|٥٢٠٫٨٤٩ QAR
|٢٥ LINK
|١٬٣٠٢٫١٢ QAR
|٥٠ LINK
|٢٬٦٠٤٫٢٥ QAR
|١٠٠ LINK
|٥٬٢٠٨٫٤٩ QAR
|٥٠٠ LINK
|٢٦٬٠٤٢٫٥ QAR
|١٬٠٠٠ LINK
|٥٢٬٠٨٤٫٩ QAR
|٥٬٠٠٠ LINK
|٢٦٠٬٤٢٥ QAR
|١٠٬٠٠٠ LINK
|٥٢٠٬٨٤٩ QAR
1 QAR = ٠ LINK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٠٨٣٣
|٠٫٠٢١١٦١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٥١٣٣
|٠٫٠١٤٦٣٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٨٣٥١
|٠٫٠١٨٠٩٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٣٥٪
|٤٫٠١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.More Chainlink info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings