١ QAR إلى LINK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠١٩١٩٩٤١٢١١٥٣٨٥ Chainlink

1 LINK = ٥٢٫٠٨٤٩ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الريال القطري إلى Chainlink التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Chainlink

qar
QAR
link
LINK
١ QAR٠٫٠١٩١٩٩٤ LINK
٥ QAR٠٫٠٩٥٩٩٧١ LINK
١٠ QAR٠٫١٩١٩٩٤ LINK
٢٥ QAR٠٫٤٧٩٩٨٥ LINK
٥٠ QAR٠٫٩٥٩٩٧١ LINK
١٠٠ QAR١٫٩١٩٩٤ LINK
٥٠٠ QAR٩٫٥٩٩٧١ LINK
١٬٠٠٠ QAR١٩٫١٩٩٤ LINK
٥٬٠٠٠ QAR٩٥٫٩٩٧١ LINK
١٠٬٠٠٠ QAR١٩١٫٩٩٤ LINK

حوِّل Chainlink إلى الريال القطري

link
LINK
qar
QAR
١ LINK٥٢٫٠٨٤٩ QAR
٥ LINK٢٦٠٫٤٢٥ QAR
١٠ LINK٥٢٠٫٨٤٩ QAR
٢٥ LINK١٬٣٠٢٫١٢ QAR
٥٠ LINK٢٬٦٠٤٫٢٥ QAR
١٠٠ LINK٥٬٢٠٨٫٤٩ QAR
٥٠٠ LINK٢٦٬٠٤٢٫٥ QAR
١٬٠٠٠ LINK٥٢٬٠٨٤٫٩ QAR
٥٬٠٠٠ LINK٢٦٠٬٤٢٥ QAR
١٠٬٠٠٠ LINK٥٢٠٬٨٤٩ QAR

مخطط QAR إلى LINK

1 QAR = ٠ LINK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Chainlink

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠٨٣٣٠٫٠٢١١٦١
منخفض
٠٫٠١٥١٣٣٠٫٠١٤٦٣٨
المتوسط
٠٫٠١٨٣٥١٠٫٠١٨٠٩٣
التقلب
٣٫٣٥٪؜٤٫٠١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
link

LINK - Chainlink

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.

More Chainlink info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings