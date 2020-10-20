١ QAR إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٨٫٦٩١٠٥٧ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٠٫٠٥٣٥٠١٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدالاسي الجامبي

qar
QAR
gmd
GMD
١ QAR١٨٫٦٩١١ GMD
٥ QAR٩٣٫٤٥٥٣ GMD
١٠ QAR١٨٦٫٩١١ GMD
٢٥ QAR٤٦٧٫٢٧٦ GMD
٥٠ QAR٩٣٤٫٥٥٣ GMD
١٠٠ QAR١٬٨٦٩٫١١ GMD
٥٠٠ QAR٩٬٣٤٥٫٥٣ GMD
١٬٠٠٠ QAR١٨٬٦٩١٫١ GMD
٥٬٠٠٠ QAR٩٣٬٤٥٥٫٣ GMD
١٠٬٠٠٠ QAR١٨٦٬٩١١ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى الريال القطري

gmd
GMD
qar
QAR
١ GMD٠٫٠٥٣٥٠١٥ QAR
٥ GMD٠٫٢٦٧٥٠٨ QAR
١٠ GMD٠٫٥٣٥٠١٥ QAR
٢٥ GMD١٫٣٣٧٥٤ QAR
٥٠ GMD٢٫٦٧٥٠٨ QAR
١٠٠ GMD٥٫٣٥٠١٥ QAR
٥٠٠ GMD٢٦٫٧٥٠٨ QAR
١٬٠٠٠ GMD٥٣٫٥٠١٥ QAR
٥٬٠٠٠ GMD٢٦٧٫٥٠٨ QAR
١٠٬٠٠٠ GMD٥٣٥٫٠١٥ QAR

مخطط QAR إلى GMD

1 QAR = ٠ GMD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٨٫٧١٩١٨٫٧١٩
منخفض
١٨٫٦١٣١٨٫٦١٣
المتوسط
١٨٫٦٥٥١٨٫٦٤٦
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫١٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

More الدالاسي الجامبي info

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