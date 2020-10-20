١ QAR إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٫٥١٨٣٠٧٠ Finnish Markka

1 FIM = ٠٫٦٥٨٦٢٨ QAR

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Finnish Markka

qar
QAR
fim
FIM
١ QAR١٫٥١٨٣١ FIM
٥ QAR٧٫٥٩١٥٣ FIM
١٠ QAR١٥٫١٨٣١ FIM
٢٥ QAR٣٧٫٩٥٧٧ FIM
٥٠ QAR٧٥٫٩١٥٣ FIM
١٠٠ QAR١٥١٫٨٣١ FIM
٥٠٠ QAR٧٥٩٫١٥٣ FIM
١٬٠٠٠ QAR١٬٥١٨٫٣١ FIM
٥٬٠٠٠ QAR٧٬٥٩١٫٥٣ FIM
١٠٬٠٠٠ QAR١٥٬١٨٣٫١ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الريال القطري

fim
FIM
qar
QAR
١ FIM٠٫٦٥٨٦٢٨ QAR
٥ FIM٣٫٢٩٣١٤ QAR
١٠ FIM٦٫٥٨٦٢٨ QAR
٢٥ FIM١٦٫٤٦٥٧ QAR
٥٠ FIM٣٢٫٩٣١٤ QAR
١٠٠ FIM٦٥٫٨٦٢٨ QAR
٥٠٠ FIM٣٢٩٫٣١٤ QAR
١٬٠٠٠ FIM٦٥٨٫٦٢٨ QAR
٥٬٠٠٠ FIM٣٬٢٩٣٫١٤ QAR
١٠٬٠٠٠ FIM٦٬٥٨٦٫٢٨ QAR

مخطط QAR إلى FIM

1 QAR = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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