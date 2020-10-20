١ QAR إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٢٫٤٨٨٤٧٩ Spanish Peseta

1 ESP = ٠٫٠٢٣٥٣٥٨ QAR

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Spanish Peseta

qar
QAR
esp
ESP
١ QAR٤٢٫٤٨٨٥ ESP
٥ QAR٢١٢٫٤٤٢ ESP
١٠ QAR٤٢٤٫٨٨٥ ESP
٢٥ QAR١٬٠٦٢٫٢١ ESP
٥٠ QAR٢٬١٢٤٫٤٢ ESP
١٠٠ QAR٤٬٢٤٨٫٨٥ ESP
٥٠٠ QAR٢١٬٢٤٤٫٢ ESP
١٬٠٠٠ QAR٤٢٬٤٨٨٫٥ ESP
٥٬٠٠٠ QAR٢١٢٬٤٤٢ ESP
١٠٬٠٠٠ QAR٤٢٤٬٨٨٥ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الريال القطري

esp
ESP
qar
QAR
١ ESP٠٫٠٢٣٥٣٥٨ QAR
٥ ESP٠٫١١٧٦٧٩ QAR
١٠ ESP٠٫٢٣٥٣٥٨ QAR
٢٥ ESP٠٫٥٨٨٣٩٥ QAR
٥٠ ESP١٫١٧٦٧٩ QAR
١٠٠ ESP٢٫٣٥٣٥٨ QAR
٥٠٠ ESP١١٫٧٦٧٩ QAR
١٬٠٠٠ ESP٢٣٫٥٣٥٨ QAR
٥٬٠٠٠ ESP١١٧٫٦٧٩ QAR
١٠٬٠٠٠ ESP٢٣٥٫٣٥٨ QAR

مخطط QAR إلى ESP

1 QAR = ٠ ESP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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