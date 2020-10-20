١ QAR إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٤٩٩٤٤٢٥٢ German Deutsche Mark

1 DEM = ٢٫٠٠٢٢٣ QAR

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى German Deutsche Mark

qar
QAR
dem
DEM
١ QAR٠٫٤٩٩٤٤٣ DEM
٥ QAR٢٫٤٩٧٢١ DEM
١٠ QAR٤٫٩٩٤٤٣ DEM
٢٥ QAR١٢٫٤٨٦١ DEM
٥٠ QAR٢٤٫٩٧٢١ DEM
١٠٠ QAR٤٩٫٩٤٤٣ DEM
٥٠٠ QAR٢٤٩٫٧٢١ DEM
١٬٠٠٠ QAR٤٩٩٫٤٤٣ DEM
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٤٩٧٫٢١ DEM
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬٩٩٤٫٤٣ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الريال القطري

dem
DEM
qar
QAR
١ DEM٢٫٠٠٢٢٣ QAR
٥ DEM١٠٫٠١١٢ QAR
١٠ DEM٢٠٫٠٢٢٣ QAR
٢٥ DEM٥٠٫٠٥٥٨ QAR
٥٠ DEM١٠٠٫١١٢ QAR
١٠٠ DEM٢٠٠٫٢٢٣ QAR
٥٠٠ DEM١٬٠٠١٫١٢ QAR
١٬٠٠٠ DEM٢٬٠٠٢٫٢٣ QAR
٥٬٠٠٠ DEM١٠٬٠١١٫٢ QAR
١٠٬٠٠٠ DEM٢٠٬٠٢٢٫٣ QAR

مخطط QAR إلى DEM

1 QAR = ٠ DEM

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

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