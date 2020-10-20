١ QAR إلى BTC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠٠٠٠٠٤٥٤٨٠٤٩٤٥١ Bitcoin

1 BTC = ٢١٩٬٨٧٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Bitcoin

qar
QAR
btc
BTC
١ QAR٠٫٠٠٠٠٠٤٥٤٨٠٥ BTC
٥ QAR٠٫٠٠٠٠٢٢٧٤٠٢ BTC
١٠ QAR٠٫٠٠٠٠٤٥٤٨٠٥ BTC
٢٥ QAR٠٫٠٠٠١١٣٧٠١ BTC
٥٠ QAR٠٫٠٠٠٢٢٧٤٠٢ BTC
١٠٠ QAR٠٫٠٠٠٤٥٤٨٠٥ BTC
٥٠٠ QAR٠٫٠٠٢٢٧٤٠٢ BTC
١٬٠٠٠ QAR٠٫٠٠٤٥٤٨٠٥ BTC
٥٬٠٠٠ QAR٠٫٠٢٢٧٤٠٢ BTC
١٠٬٠٠٠ QAR٠٫٠٤٥٤٨٠٥ BTC

حوِّل Bitcoin إلى الريال القطري

btc
BTC
qar
QAR
١ BTC٢١٩٬٨٧٤ QAR
٥ BTC١٬٠٩٩٬٣٧٠ QAR
١٠ BTC٢٬١٩٨٬٧٤٠ QAR
٢٥ BTC٥٬٤٩٦٬٨٦٠ QAR
٥٠ BTC١٠٬٩٩٣٬٧٠٠ QAR
١٠٠ BTC٢١٬٩٨٧٬٤٠٠ QAR
٥٠٠ BTC١٠٩٬٩٣٧٬٠٠٠ QAR
١٬٠٠٠ BTC٢١٩٬٨٧٤٬٠٠٠ QAR
٥٬٠٠٠ BTC١٬٠٩٩٬٣٧٠٬٠٠٠ QAR
١٠٬٠٠٠ BTC٢٬١٩٨٬٧٤٠٬٠٠٠ QAR

مخطط QAR إلى BTC

1 QAR = ٠ BTC

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٤٥٥٤٠٠٫٠٠٠٠٠٤٧١٥٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٨٦٣٩٠٫٠٠٠٠٠٣٨٣٥٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٤١٩٤٩٠٫٠٠٠٠٠٤١٩٩١
التقلب
١٫٦٨٪؜٢٫٣٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

More Bitcoin info

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