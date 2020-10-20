١ QAR إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠٠٠٧٣٣٤٩١٤٠١٠٩٩ Bitcoin Cash

1 BCH = ١٬٣٦٣٫٣٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Bitcoin Cash

qar
QAR
bch
BCH
١ QAR٠٫٠٠٠٧٣٣٤٩١ BCH
٥ QAR٠٫٠٠٣٦٦٧٤٦ BCH
١٠ QAR٠٫٠٠٧٣٣٤٩١ BCH
٢٥ QAR٠٫٠١٨٣٣٧٣ BCH
٥٠ QAR٠٫٠٣٦٦٧٤٦ BCH
١٠٠ QAR٠٫٠٧٣٣٤٩١ BCH
٥٠٠ QAR٠٫٣٦٦٧٤٦ BCH
١٬٠٠٠ QAR٠٫٧٣٣٤٩١ BCH
٥٬٠٠٠ QAR٣٫٦٦٧٤٦ BCH
١٠٬٠٠٠ QAR٧٫٣٣٤٩١ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى الريال القطري

bch
BCH
qar
QAR
١ BCH١٬٣٦٣٫٣٤ QAR
٥ BCH٦٬٨١٦٫٧١ QAR
١٠ BCH١٣٬٦٣٣٫٤ QAR
٢٥ BCH٣٤٬٠٨٣٫٦ QAR
٥٠ BCH٦٨٬١٦٧٫١ QAR
١٠٠ BCH١٣٦٬٣٣٤ QAR
٥٠٠ BCH٦٨١٬٦٧١ QAR
١٬٠٠٠ BCH١٬٣٦٣٬٣٤٠ QAR
٥٬٠٠٠ BCH٦٬٨١٦٬٧١٠ QAR
١٠٬٠٠٠ BCH١٣٬٦٣٣٬٤٠٠ QAR

مخطط QAR إلى BCH

1 QAR = ٠ BCH

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٥٤٧١٠٫٠٠٠٧٥٤٧١
منخفض
٠٫٠٠٠٥٥٣٩٢٠٫٠٠٠٣٩٤٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٥٦٩٣٠٫٠٠٠٥٩١٠٠
التقلب
٣٫١٠٪؜٣٫٩٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

More Bitcoin Cash info

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