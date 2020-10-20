١ MTL إلى ZMK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٦١٬٢٩٦٫٢٥٢ الكواشا الزامبية

1 ZMK = ٠٫٠٠٠٠١٦٣١٤٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

ZMK استُبدِلَت بـ ZMW

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكواشا الزامبية

mtl
MTL
zmk
ZMK
١ MTL٦١٬٢٩٦٫٣ ZMK
٥ MTL٣٠٦٬٤٨١ ZMK
١٠ MTL٦١٢٬٩٦٣ ZMK
٢٥ MTL١٬٥٣٢٬٤١٠ ZMK
٥٠ MTL٣٬٠٦٤٬٨١٠ ZMK
١٠٠ MTL٦٬١٢٩٬٦٣٠ ZMK
٥٠٠ MTL٣٠٬٦٤٨٬١٠٠ ZMK
١٬٠٠٠ MTL٦١٬٢٩٦٬٣٠٠ ZMK
٥٬٠٠٠ MTL٣٠٦٬٤٨١٬٠٠٠ ZMK
١٠٬٠٠٠ MTL٦١٢٬٩٦٣٬٠٠٠ ZMK

حوِّل الكواشا الزامبية إلى Maltese Lira

zmk
ZMK
mtl
MTL
١ ZMK٠٫٠٠٠٠١٦٣١٤٢ MTL
٥ ZMK٠٫٠٠٠٠٨١٥٧١١ MTL
١٠ ZMK٠٫٠٠٠١٦٣١٤٢ MTL
٢٥ ZMK٠٫٠٠٠٤٠٧٨٥٥ MTL
٥٠ ZMK٠٫٠٠٠٨١٥٧١١ MTL
١٠٠ ZMK٠٫٠٠١٦٣١٤٢ MTL
٥٠٠ ZMK٠٫٠٠٨١٥٧١١ MTL
١٬٠٠٠ ZMK٠٫٠١٦٣١٤٢ MTL
٥٬٠٠٠ ZMK٠٫٠٨١٥٧١١ MTL
١٠٬٠٠٠ ZMK٠٫١٦٣١٤٢ MTL

مخطط MTL إلى ZMK

1 MTL = ٠ ZMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٨٫٧١٥٢٩٫٦٧٣
منخفض
٢٥٫٧٣٩٢٥٫٧٣٩
المتوسط
٢٧٫٦٢٦٢٧٫٩٠٨
التقلب
١٫٣٧٪؜١٫٧٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

zmk

ZMK - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMK إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMK.

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