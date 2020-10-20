١ MTL إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٬٤٣٦٫٣٨١٧ الشلن الصومالي

1 SOS = ٠٫٠٠٠٦٩٦١٩٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الشلن الصومالي

mtl
MTL
sos
SOS
١ MTL١٬٤٣٦٫٣٨ SOS
٥ MTL٧٬١٨١٫٩١ SOS
١٠ MTL١٤٬٣٦٣٫٨ SOS
٢٥ MTL٣٥٬٩٠٩٫٥ SOS
٥٠ MTL٧١٬٨١٩٫١ SOS
١٠٠ MTL١٤٣٬٦٣٨ SOS
٥٠٠ MTL٧١٨٬١٩١ SOS
١٬٠٠٠ MTL١٬٤٣٦٬٣٨٠ SOS
٥٬٠٠٠ MTL٧٬١٨١٬٩١٠ SOS
١٠٬٠٠٠ MTL١٤٬٣٦٣٬٨٠٠ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى Maltese Lira

sos
SOS
mtl
MTL
١ SOS٠٫٠٠٠٦٩٦١٩٤ MTL
٥ SOS٠٫٠٠٣٤٨٠٩٧ MTL
١٠ SOS٠٫٠٠٦٩٦١٩٤ MTL
٢٥ SOS٠٫٠١٧٤٠٤٨ MTL
٥٠ SOS٠٫٠٣٤٨٠٩٧ MTL
١٠٠ SOS٠٫٠٦٩٦١٩٤ MTL
٥٠٠ SOS٠٫٣٤٨٠٩٧ MTL
١٬٠٠٠ SOS٠٫٦٩٦١٩٤ MTL
٥٬٠٠٠ SOS٣٫٤٨٠٩٧ MTL
١٠٬٠٠٠ SOS٦٫٩٦١٩٤ MTL

مخطط MTL إلى SOS

1 MTL = ٠ SOS

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٢١٫١٥٦٢٢٫٠١
منخفض
٦٠٨٫٨٢٦٠٤٫٢٥
المتوسط
٦١٣٫٦٢٦١٤٫٢٩
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

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