١ MTL إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٧٠١٫٧٢٣٥٧ الروبية الباكستانية

1 PKR = ٠٫٠٠١٤٢٥٠٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبية الباكستانية

mtl
MTL
pkr
PKR
١ MTL٧٠١٫٧٢٤ PKR
٥ MTL٣٬٥٠٨٫٦٢ PKR
١٠ MTL٧٬٠١٧٫٢٤ PKR
٢٥ MTL١٧٬٥٤٣٫١ PKR
٥٠ MTL٣٥٬٠٨٦٫٢ PKR
١٠٠ MTL٧٠٬١٧٢٫٤ PKR
٥٠٠ MTL٣٥٠٬٨٦٢ PKR
١٬٠٠٠ MTL٧٠١٬٧٢٤ PKR
٥٬٠٠٠ MTL٣٬٥٠٨٬٦٢٠ PKR
١٠٬٠٠٠ MTL٧٬٠١٧٬٢٤٠ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى Maltese Lira

pkr
PKR
mtl
MTL
١ PKR٠٫٠٠١٤٢٥٠٦ MTL
٥ PKR٠٫٠٠٧١٢٥٣١ MTL
١٠ PKR٠٫٠١٤٢٥٠٦ MTL
٢٥ PKR٠٫٠٣٥٦٢٦٦ MTL
٥٠ PKR٠٫٠٧١٢٥٣١ MTL
١٠٠ PKR٠٫١٤٢٥٠٦ MTL
٥٠٠ PKR٠٫٧١٢٥٣١ MTL
١٬٠٠٠ PKR١٫٤٢٥٠٦ MTL
٥٬٠٠٠ PKR٧٫١٢٥٣١ MTL
١٠٬٠٠٠ PKR١٤٫٢٥٠٦ MTL

مخطط MTL إلى PKR

1 MTL = ٠ PKR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٠٣٫٢٨٣٠٣٫٩٥
منخفض
٢٩٧٫٥٠٢٩٥٫٣١
المتوسط
٢٩٩٫٥٥٢٩٩٫٧١
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

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