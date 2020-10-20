١ MTL إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٨٫٨٠٣٩٣٤ الروفيا المالديفية

1 MVR = ٠٫٠٢٥٧٧٠٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروفيا المالديفية

mtl
MTL
mvr
MVR
١ MTL٣٨٫٨٠٣٩ MVR
٥ MTL١٩٤٫٠٢ MVR
١٠ MTL٣٨٨٫٠٣٩ MVR
٢٥ MTL٩٧٠٫٠٩٨ MVR
٥٠ MTL١٬٩٤٠٫٢ MVR
١٠٠ MTL٣٬٨٨٠٫٣٩ MVR
٥٠٠ MTL١٩٬٤٠٢ MVR
١٬٠٠٠ MTL٣٨٬٨٠٣٫٩ MVR
٥٬٠٠٠ MTL١٩٤٬٠٢٠ MVR
١٠٬٠٠٠ MTL٣٨٨٬٠٣٩ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى Maltese Lira

mvr
MVR
mtl
MTL
١ MVR٠٫٠٢٥٧٧٠٦ MTL
٥ MVR٠٫١٢٨٨٥٣ MTL
١٠ MVR٠٫٢٥٧٧٠٦ MTL
٢٥ MVR٠٫٦٤٤٢٦٥ MTL
٥٠ MVR١٫٢٨٨٥٣ MTL
١٠٠ MVR٢٫٥٧٧٠٦ MTL
٥٠٠ MVR١٢٫٨٨٥٣ MTL
١٬٠٠٠ MVR٢٥٫٧٧٠٦ MTL
٥٬٠٠٠ MVR١٢٨٫٨٥٣ MTL
١٠٬٠٠٠ MVR٢٥٧٫٧٠٦ MTL

مخطط MTL إلى MVR

1 MTL = ٠ MVR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٫٧٨١١٦٫٨٢٢
منخفض
١٦٫٢٤٥١٦٫٢٤٥
المتوسط
١٦٫٥٦٤١٦٫٥٩٣
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

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