١ MTL إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٠٫٧٧١٤٤٢٣١ الدينار الكويتي

1 KWD = ١٫٢٩٦٢٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار الكويتي

mtl
MTL
kwd
KWD
١ MTL٠٫٧٧١٤٤٢ KWD
٥ MTL٣٫٨٥٧٢١ KWD
١٠ MTL٧٫٧١٤٤٢ KWD
٢٥ MTL١٩٫٢٨٦١ KWD
٥٠ MTL٣٨٫٥٧٢١ KWD
١٠٠ MTL٧٧٫١٤٤٢ KWD
٥٠٠ MTL٣٨٥٫٧٢١ KWD
١٬٠٠٠ MTL٧٧١٫٤٤٢ KWD
٥٬٠٠٠ MTL٣٬٨٥٧٫٢١ KWD
١٠٬٠٠٠ MTL٧٬٧١٤٫٤٢ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى Maltese Lira

kwd
KWD
mtl
MTL
١ KWD١٫٢٩٦٢٧ MTL
٥ KWD٦٫٤٨١٣٧ MTL
١٠ KWD١٢٫٩٦٢٧ MTL
٢٥ KWD٣٢٫٤٠٦٨ MTL
٥٠ KWD٦٤٫٨١٣٧ MTL
١٠٠ KWD١٢٩٫٦٢٧ MTL
٥٠٠ KWD٦٤٨٫١٣٧ MTL
١٬٠٠٠ KWD١٬٢٩٦٫٢٧ MTL
٥٬٠٠٠ KWD٦٬٤٨١٫٣٧ MTL
١٠٬٠٠٠ KWD١٢٬٩٦٢٫٧ MTL

مخطط MTL إلى KWD

1 MTL = ٠ KWD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٣٣٧٢٠٫٣٣٥١١
منخفض
٠٫٣٢٧٧١٠٫٣٢٧٢٤
المتوسط
٠٫٣٢٩٧٩٠٫٣٣٠٨٢
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

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