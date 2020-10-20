١ MTL إلى ISK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٤٧٫٨٩٨٧٩ الكرونا الأيسلندية

1 ISK = ٠٫٠٠٢٨٧٤٤٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكرونا الأيسلندية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكرونا الأيسلندية

mtl
MTL
isk
ISK
١ MTL٣٤٧٫٨٩٩ ISK
٥ MTL١٬٧٣٩٫٤٩ ISK
١٠ MTL٣٬٤٧٨٫٩٩ ISK
٢٥ MTL٨٬٦٩٧٫٤٧ ISK
٥٠ MTL١٧٬٣٩٤٫٩ ISK
١٠٠ MTL٣٤٬٧٨٩٫٩ ISK
٥٠٠ MTL١٧٣٬٩٤٩ ISK
١٬٠٠٠ MTL٣٤٧٬٨٩٩ ISK
٥٬٠٠٠ MTL١٬٧٣٩٬٤٩٠ ISK
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٤٧٨٬٩٩٠ ISK

حوِّل الكرونا الأيسلندية إلى Maltese Lira

isk
ISK
mtl
MTL
١ ISK٠٫٠٠٢٨٧٤٤ MTL
٥ ISK٠٫٠١٤٣٧٢ MTL
١٠ ISK٠٫٠٢٨٧٤٤ MTL
٢٥ ISK٠٫٠٧١٨٦ MTL
٥٠ ISK٠٫١٤٣٧٢ MTL
١٠٠ ISK٠٫٢٨٧٤٤ MTL
٥٠٠ ISK١٫٤٣٧٢ MTL
١٬٠٠٠ ISK٢٫٨٧٤٤ MTL
٥٬٠٠٠ ISK١٤٫٣٧٢ MTL
١٠٬٠٠٠ ISK٢٨٫٧٤٤ MTL

مخطط MTL إلى ISK

1 MTL = ٠ ISK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكرونا الأيسلندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٩٫٧٥١٥٠٫٩٦
منخفض
١٤٨٫٧١١٤٨٫٧٠
المتوسط
١٤٩٫٢٥١٤٩٫٨٧
التقلب
٠٫٢٠٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

isk

ISK - الكرونا الأيسلندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.

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