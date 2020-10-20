١ MTL إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٢٠٫٩٠٥١٣ الجنيه المصري

1 EGP = ٠٫٠٠٨٢٧٠٩٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الجنيه المصري

mtl
MTL
egp
EGP
١ MTL١٢٠٫٩٠٥ EGP
٥ MTL٦٠٤٫٥٢٦ EGP
١٠ MTL١٬٢٠٩٫٠٥ EGP
٢٥ MTL٣٬٠٢٢٫٦٣ EGP
٥٠ MTL٦٬٠٤٥٫٢٦ EGP
١٠٠ MTL١٢٬٠٩٠٫٥ EGP
٥٠٠ MTL٦٠٬٤٥٢٫٦ EGP
١٬٠٠٠ MTL١٢٠٬٩٠٥ EGP
٥٬٠٠٠ MTL٦٠٤٬٥٢٦ EGP
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٢٠٩٬٠٥٠ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى Maltese Lira

egp
EGP
mtl
MTL
١ EGP٠٫٠٠٨٢٧٠٩٥ MTL
٥ EGP٠٫٠٤١٣٥٤٧ MTL
١٠ EGP٠٫٠٨٢٧٠٩٥ MTL
٢٥ EGP٠٫٢٠٦٧٧٤ MTL
٥٠ EGP٠٫٤١٣٥٤٧ MTL
١٠٠ EGP٠٫٨٢٧٠٩٥ MTL
٥٠٠ EGP٤٫١٣٥٤٧ MTL
١٬٠٠٠ EGP٨٫٢٧٠٩٥ MTL
٥٬٠٠٠ EGP٤١٫٣٥٤٧ MTL
١٠٬٠٠٠ EGP٨٢٫٧٠٩٥ MTL

مخطط MTL إلى EGP

1 MTL = ٠ EGP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥١٫٩٥٠٥١٫٩٥٠
منخفض
٥٠٫٩٨٨٥٠٫٦٠٩
المتوسط
٥١٫٤١٤٥١٫٢٧٣
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

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