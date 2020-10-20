١ MTL إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٨٫٣٠١٨٧٨ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٠٫٠٥٤٦٣٩٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى اليوان الرينمنبي الصيني

mtl
MTL
cny
CNY
١ MTL١٨٫٣٠١٩ CNY
٥ MTL٩١٫٥٠٩٤ CNY
١٠ MTL١٨٣٫٠١٩ CNY
٢٥ MTL٤٥٧٫٥٤٧ CNY
٥٠ MTL٩١٥٫٠٩٤ CNY
١٠٠ MTL١٬٨٣٠٫١٩ CNY
٥٠٠ MTL٩٬١٥٠٫٩٤ CNY
١٬٠٠٠ MTL١٨٬٣٠١٫٩ CNY
٥٬٠٠٠ MTL٩١٬٥٠٩٫٤ CNY
١٠٬٠٠٠ MTL١٨٣٬٠١٩ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى Maltese Lira

cny
CNY
mtl
MTL
١ CNY٠٫٠٥٤٦٣٩٢ MTL
٥ CNY٠٫٢٧٣١٩٦ MTL
١٠ CNY٠٫٥٤٦٣٩٢ MTL
٢٥ CNY١٫٣٦٥٩٨ MTL
٥٠ CNY٢٫٧٣١٩٦ MTL
١٠٠ CNY٥٫٤٦٣٩٢ MTL
٥٠٠ CNY٢٧٫٣١٩٦ MTL
١٬٠٠٠ CNY٥٤٫٦٣٩٢ MTL
٥٬٠٠٠ CNY٢٧٣٫١٩٦ MTL
١٠٬٠٠٠ CNY٥٤٦٫٣٩٢ MTL

مخطط MTL إلى CNY

1 MTL = ٠ CNY

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٨٩٩١٧٫٨٩٩١
منخفض
٧٫٧٦٠٤٧٫٦٨٦٣
المتوسط
٧٫٨٠٥٠٧٫٧٩٧٢
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

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