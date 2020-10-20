١ MTL إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٫٤٢٨٣٩٩٨ الدولار الكندي

1 CAD = ٠٫٢٩١٦٨١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الكندي

mtl
MTL
cad
CAD
١ MTL٣٫٤٢٨٤ CAD
٥ MTL١٧٫١٤٢ CAD
١٠ MTL٣٤٫٢٨٤ CAD
٢٥ MTL٨٥٫٧١ CAD
٥٠ MTL١٧١٫٤٢ CAD
١٠٠ MTL٣٤٢٫٨٤ CAD
٥٠٠ MTL١٬٧١٤٫٢ CAD
١٬٠٠٠ MTL٣٬٤٢٨٫٤ CAD
٥٬٠٠٠ MTL١٧٬١٤٢ CAD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٤٬٢٨٤ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى Maltese Lira

cad
CAD
mtl
MTL
١ CAD٠٫٢٩١٦٨١ MTL
٥ CAD١٫٤٥٨٤١ MTL
١٠ CAD٢٫٩١٦٨١ MTL
٢٥ CAD٧٫٢٩٢٠٣ MTL
٥٠ CAD١٤٫٥٨٤١ MTL
١٠٠ CAD٢٩٫١٦٨١ MTL
٥٠٠ CAD١٤٥٫٨٤١ MTL
١٬٠٠٠ CAD٢٩١٫٦٨١ MTL
٥٬٠٠٠ CAD١٬٤٥٨٫٤١ MTL
١٠٬٠٠٠ CAD٢٬٩١٦٫٨١ MTL

مخطط MTL إلى CAD

1 MTL = ٠ CAD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٨٨٨١٫٤٨٨٨
منخفض
١٫٤٦٣١١٫٤٥٩٧
المتوسط
١٫٤٧٤١١٫٤٧٣٤
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٢٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

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