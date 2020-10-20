١ MTL إلى CAD

١٫٠٠ Maltese Lira =
٣٫٤٢٨٣٩٩٨ الدولار الكندي
1 CAD = ٠٫٢٩١٦٨١ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٣٫٤٢٨٣٩٩٨ الدولار الكندي
1 CAD = ٠٫٢٩١٦٨١ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
CAD
|١ MTL
|٣٫٤٢٨٤ CAD
|٥ MTL
|١٧٫١٤٢ CAD
|١٠ MTL
|٣٤٫٢٨٤ CAD
|٢٥ MTL
|٨٥٫٧١ CAD
|٥٠ MTL
|١٧١٫٤٢ CAD
|١٠٠ MTL
|٣٤٢٫٨٤ CAD
|٥٠٠ MTL
|١٬٧١٤٫٢ CAD
|١٬٠٠٠ MTL
|٣٬٤٢٨٫٤ CAD
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٧٬١٤٢ CAD
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٣٤٬٢٨٤ CAD
1 MTL = ٠ CAD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٤٨٨٨
|١٫٤٨٨٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٤٦٣١
|١٫٤٥٩٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٤٧٤١
|١٫٤٧٣٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٣٪
|٠٫٢٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.More الدولار الكندي info
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