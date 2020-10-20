١ MTL إلى ARS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٬٣٠٢٫١٢٤٩ البيزو الأرجنتيني

1 ARS = ٠٫٠٠٠٤٣٤٣٨١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البيزو الأرجنتيني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البيزو الأرجنتيني

mtl
MTL
ars
ARS
١ MTL٢٬٣٠٢٫١٢ ARS
٥ MTL١١٬٥١٠٫٦ ARS
١٠ MTL٢٣٬٠٢١٫٢ ARS
٢٥ MTL٥٧٬٥٥٣٫١ ARS
٥٠ MTL١١٥٬١٠٦ ARS
١٠٠ MTL٢٣٠٬٢١٢ ARS
٥٠٠ MTL١٬١٥١٬٠٦٠ ARS
١٬٠٠٠ MTL٢٬٣٠٢٬١٢٠ ARS
٥٬٠٠٠ MTL١١٬٥١٠٬٦٠٠ ARS
١٠٬٠٠٠ MTL٢٣٬٠٢١٬٢٠٠ ARS

حوِّل البيزو الأرجنتيني إلى Maltese Lira

ars
ARS
mtl
MTL
١ ARS٠٫٠٠٠٤٣٤٣٨١ MTL
٥ ARS٠٫٠٠٢١٧١٩١ MTL
١٠ ARS٠٫٠٠٤٣٤٣٨١ MTL
٢٥ ARS٠٫٠١٠٨٥٩٥ MTL
٥٠ ARS٠٫٠٢١٧١٩١ MTL
١٠٠ ARS٠٫٠٤٣٤٣٨١ MTL
٥٠٠ ARS٠٫٢١٧١٩١ MTL
١٬٠٠٠ ARS٠٫٤٣٤٣٨١ MTL
٥٬٠٠٠ ARS٢٫١٧١٩١ MTL
١٠٬٠٠٠ ARS٤٫٣٤٣٨١ MTL

مخطط MTL إلى ARS

1 MTL = ٠ ARS

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البيزو الأرجنتيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٨٧٫٩٤٩٨٧٫٩٤
منخفض
٩٦٥٫٦٣٩٢١٫٣٣
المتوسط
٩٧٣٫٧٩٩٥٥٫٩٨
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ars

ARS - البيزو الأرجنتيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.

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