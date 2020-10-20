١ MTL إلى ADA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٧٫٦٠٣٣٢١٣٠٥١٦٤٥٨٦ Cardano

1 ADA = ٠٫١٣١٥٢١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Maltese Lira إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Cardano

mtl
MTL
ada
ADA
١ MTL٧٫٦٠٣٣٢ ADA
٥ MTL٣٨٫٠١٦٦ ADA
١٠ MTL٧٦٫٠٣٣٢ ADA
٢٥ MTL١٩٠٫٠٨٣ ADA
٥٠ MTL٣٨٠٫١٦٦ ADA
١٠٠ MTL٧٦٠٫٣٣٢ ADA
٥٠٠ MTL٣٬٨٠١٫٦٦ ADA
١٬٠٠٠ MTL٧٬٦٠٣٫٣٢ ADA
٥٬٠٠٠ MTL٣٨٬٠١٦٫٦ ADA
١٠٬٠٠٠ MTL٧٦٬٠٣٣٫٢ ADA

حوِّل Cardano إلى Maltese Lira

ada
ADA
mtl
MTL
١ ADA٠٫١٣١٥٢١ MTL
٥ ADA٠٫٦٥٧٦٠٧ MTL
١٠ ADA١٫٣١٥٢١ MTL
٢٥ ADA٣٫٢٨٨٠٤ MTL
٥٠ ADA٦٫٥٧٦٠٧ MTL
١٠٠ ADA١٣٫١٥٢١ MTL
٥٠٠ ADA٦٥٫٧٦٠٧ MTL
١٬٠٠٠ ADA١٣١٫٥٢١ MTL
٥٬٠٠٠ ADA٦٥٧٫٦٠٧ MTL
١٠٬٠٠٠ ADA١٬٣١٥٫٢١ MTL

مخطط MTL إلى ADA

1 MTL = ٠ ADA

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٩٦٦٣٢٫٩٦٦٣
منخفض
٢٫٣٠٢١١٫٧٦٤٥
المتوسط
٢٫٦١٣١٢٫٣٧٦٥
التقلب
٤٫٥٧٪؜٣٫٩٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

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