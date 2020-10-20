١ MRO إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٦٩٠٦٠١٨٤ تالا ساموية

1 WST = ١٤٤٫٨٠١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى تالا ساموية

mro
MRO
wst
WST
١ MRO٠٫٠٠٦٩٠٦٠٢ WST
٥ MRO٠٫٠٣٤٥٣٠١ WST
١٠ MRO٠٫٠٦٩٠٦٠٢ WST
٢٥ MRO٠٫١٧٢٦٥ WST
٥٠ MRO٠٫٣٤٥٣٠١ WST
١٠٠ MRO٠٫٦٩٠٦٠٢ WST
٥٠٠ MRO٣٫٤٥٣٠١ WST
١٬٠٠٠ MRO٦٫٩٠٦٠٢ WST
٥٬٠٠٠ MRO٣٤٫٥٣٠١ WST
١٠٬٠٠٠ MRO٦٩٫٠٦٠٢ WST

حوِّل تالا ساموية إلى الأوقية الموريتانية

wst
WST
mro
MRO
١ WST١٤٤٫٨٠١ MRO
٥ WST٧٢٤٫٠٠٦ MRO
١٠ WST١٬٤٤٨٫٠١ MRO
٢٥ WST٣٬٦٢٠٫٠٣ MRO
٥٠ WST٧٬٢٤٠٫٠٦ MRO
١٠٠ WST١٤٬٤٨٠٫١ MRO
٥٠٠ WST٧٢٬٤٠٠٫٦ MRO
١٬٠٠٠ WST١٤٤٬٨٠١ MRO
٥٬٠٠٠ WST٧٢٤٬٠٠٦ MRO
١٠٬٠٠٠ WST١٬٤٤٨٬٠١٠ MRO

مخطط MRO إلى WST

1 MRO = ٠ WST

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٩٧٥٩٠٫٠٧٠٣٧٨
منخفض
٠٫٠٦٨٦٤٨٠٫٠٦٦٩٤٨
المتوسط
٠٫٠٦٩٣٢٢٠٫٠٦٩٢٤٥
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

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