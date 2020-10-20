١ MRO إلى VEB

١ الأوقية الموريتانية =
٩٬٢٢١٬٣٤٦٫١٧ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٩٬٢٢١٬٣٤٦٫١٧ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO
MRO
VEB
|١ MRO
|٩٬٢٢١٬٣٥٠ VEB
|٥ MRO
|٤٦٬١٠٦٬٧٠٠ VEB
|١٠ MRO
|٩٢٬٢١٣٬٥٠٠ VEB
|٢٥ MRO
|٢٣٠٬٥٣٤٬٠٠٠ VEB
|٥٠ MRO
|٤٦١٬٠٦٧٬٠٠٠ VEB
|١٠٠ MRO
|٩٢٢٬١٣٥٬٠٠٠ VEB
|٥٠٠ MRO
|٤٬٦١٠٬٦٧٠٬٠٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ MRO
|٩٬٢٢١٬٣٥٠٬٠٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ MRO
|٤٦٬١٠٦٬٧٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٩٢٬٢١٣٬٥٠٠٬٠٠٠ VEB
1 MRO = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٩٤٬٧٣٣
|٩٤٬٧٣٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩١٬٤٨٧
|٩٠٬١٠٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٩٢٬٣٨٩
|٩١٬٩٣٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٨١٪
|٠٫٦٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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