١ MRO إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٩٬٢٢١٬٣٤٦٫١٧ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البوليفار الفنزويلي

mro
MRO
veb
VEB
١ MRO٩٬٢٢١٬٣٥٠ VEB
٥ MRO٤٦٬١٠٦٬٧٠٠ VEB
١٠ MRO٩٢٬٢١٣٬٥٠٠ VEB
٢٥ MRO٢٣٠٬٥٣٤٬٠٠٠ VEB
٥٠ MRO٤٦١٬٠٦٧٬٠٠٠ VEB
١٠٠ MRO٩٢٢٬١٣٥٬٠٠٠ VEB
٥٠٠ MRO٤٬٦١٠٬٦٧٠٬٠٠٠ VEB
١٬٠٠٠ MRO٩٬٢٢١٬٣٥٠٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ MRO٤٦٬١٠٦٬٧٠٠٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ MRO٩٢٬٢١٣٬٥٠٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الأوقية الموريتانية

veb
VEB
mro
MRO
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٥٤٢٢٢ MRO
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO
٢٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٢٧١١١ MRO
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٥٤٢٢٢ MRO
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٥٤٢٢٢ MRO
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠١٠٨٤٤٤ MRO
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٥٤٢٢٢ MRO
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠١٠٨٤٤٤ MRO

مخطط MRO إلى VEB

1 MRO = ٠ VEB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٤٬٧٣٣٩٤٬٧٣٣
منخفض
٩١٬٤٨٧٩٠٬١٠٦
المتوسط
٩٢٬٣٨٩٩١٬٩٣٦
التقلب
٠٫٨١٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

More البوليفار الفنزويلي info

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