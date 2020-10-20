١ MRO إلى VAL

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٤٫٥٢٨٥٩٠٤ Vatican City Lira

1 VAL = ٠٫٢٢٠٨١٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Vatican City Lira

mro
MRO
val
VAL
١ MRO٤٫٥٢٨٥٩ VAL
٥ MRO٢٢٫٦٤٣ VAL
١٠ MRO٤٥٫٢٨٥٩ VAL
٢٥ MRO١١٣٫٢١٥ VAL
٥٠ MRO٢٢٦٫٤٣ VAL
١٠٠ MRO٤٥٢٫٨٥٩ VAL
٥٠٠ MRO٢٬٢٦٤٫٣ VAL
١٬٠٠٠ MRO٤٬٥٢٨٫٥٩ VAL
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٬٦٤٣ VAL
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٬٢٨٥٫٩ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الأوقية الموريتانية

val
VAL
mro
MRO
١ VAL٠٫٢٢٠٨١٩ MRO
٥ VAL١٫١٠٤١ MRO
١٠ VAL٢٫٢٠٨١٩ MRO
٢٥ VAL٥٫٥٢٠٤٨ MRO
٥٠ VAL١١٫٠٤١ MRO
١٠٠ VAL٢٢٫٠٨١٩ MRO
٥٠٠ VAL١١٠٫٤١ MRO
١٬٠٠٠ VAL٢٢٠٫٨١٩ MRO
٥٬٠٠٠ VAL١٬١٠٤٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ VAL٢٬٢٠٨٫١٩ MRO

مخطط MRO إلى VAL

1 MRO = ٠ VAL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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