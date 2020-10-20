١ MRO إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٨٢١٢٠٢٥٢ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ١٢٫١٧٧٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الجديد التايواني

mro
MRO
twd
TWD
١ MRO٠٫٠٨٢١٢٠٣ TWD
٥ MRO٠٫٤١٠٦٠١ TWD
١٠ MRO٠٫٨٢١٢٠٣ TWD
٢٥ MRO٢٫٠٥٣٠١ TWD
٥٠ MRO٤٫١٠٦٠١ TWD
١٠٠ MRO٨٫٢١٢٠٣ TWD
٥٠٠ MRO٤١٫٠٦٠١ TWD
١٬٠٠٠ MRO٨٢٫١٢٠٣ TWD
٥٬٠٠٠ MRO٤١٠٫٦٠١ TWD
١٠٬٠٠٠ MRO٨٢١٫٢٠٣ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى الأوقية الموريتانية

twd
TWD
mro
MRO
١ TWD١٢٫١٧٧٣ MRO
٥ TWD٦٠٫٨٨٦٣ MRO
١٠ TWD١٢١٫٧٧٣ MRO
٢٥ TWD٣٠٤٫٤٣٢ MRO
٥٠ TWD٦٠٨٫٨٦٣ MRO
١٠٠ TWD١٬٢١٧٫٧٣ MRO
٥٠٠ TWD٦٬٠٨٨٫٦٣ MRO
١٬٠٠٠ TWD١٢٬١٧٧٫٣ MRO
٥٬٠٠٠ TWD٦٠٬٨٨٦٫٣ MRO
١٠٬٠٠٠ TWD١٢١٬٧٧٣ MRO

مخطط MRO إلى TWD

1 MRO = ٠ TWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٢٩٣٤٠٫٨٢٩٣٤
منخفض
٠٫٨١٦٤٢٠٫٨٠٢٩٥
المتوسط
٠٫٨٢٢٥٥٠٫٨١٧٥٩
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

More الدولار الجديد التايواني info

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