١ MRO إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٧٨٩٢٩٧٩٢ الدينار التونسي

1 TND = ١٢٦٫٦٩٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار التونسي

mro
MRO
tnd
TND
١ MRO٠٫٠٠٧٨٩٢٩٨ TND
٥ MRO٠٫٠٣٩٤٦٤٩ TND
١٠ MRO٠٫٠٧٨٩٢٩٨ TND
٢٥ MRO٠٫١٩٧٣٢٤ TND
٥٠ MRO٠٫٣٩٤٦٤٩ TND
١٠٠ MRO٠٫٧٨٩٢٩٨ TND
٥٠٠ MRO٣٫٩٤٦٤٩ TND
١٬٠٠٠ MRO٧٫٨٩٢٩٨ TND
٥٬٠٠٠ MRO٣٩٫٤٦٤٩ TND
١٠٬٠٠٠ MRO٧٨٫٩٢٩٨ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى الأوقية الموريتانية

tnd
TND
mro
MRO
١ TND١٢٦٫٦٩٥ MRO
٥ TND٦٣٣٫٤٧٤ MRO
١٠ TND١٬٢٦٦٫٩٥ MRO
٢٥ TND٣٬١٦٧٫٣٧ MRO
٥٠ TND٦٬٣٣٤٫٧٤ MRO
١٠٠ TND١٢٬٦٦٩٫٥ MRO
٥٠٠ TND٦٣٬٣٤٧٫٤ MRO
١٬٠٠٠ TND١٢٦٬٦٩٥ MRO
٥٬٠٠٠ TND٦٣٣٬٤٧٤ MRO
١٠٬٠٠٠ TND١٬٢٦٦٬٩٥٠ MRO

مخطط MRO إلى TND

1 MRO = ٠ TND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٠٠٠٢٠٫٠٨٠٠٠٢
منخفض
٠٫٠٧٨٦١٢٠٫٠٧٧٤٨٩
المتوسط
٠٫٠٧٩٤١٤٠٫٠٧٩٠٢٨
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

More الدينار التونسي info

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