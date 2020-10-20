١ MRO إلى TMM

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٤٤٫١٦٧١٤١ Turkmenistani Manat

1 TMM = ٠٫٠٢٢٦٤١٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Turkmenistani Manat

mro
MRO
tmm
TMM
١ MRO٤٤٫١٦٧١ TMM
٥ MRO٢٢٠٫٨٣٦ TMM
١٠ MRO٤٤١٫٦٧١ TMM
٢٥ MRO١٬١٠٤٫١٨ TMM
٥٠ MRO٢٬٢٠٨٫٣٦ TMM
١٠٠ MRO٤٬٤١٦٫٧١ TMM
٥٠٠ MRO٢٢٬٠٨٣٫٦ TMM
١٬٠٠٠ MRO٤٤٬١٦٧٫١ TMM
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٠٬٨٣٦ TMM
١٠٬٠٠٠ MRO٤٤١٬٦٧١ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى الأوقية الموريتانية

tmm
TMM
mro
MRO
١ TMM٠٫٠٢٢٦٤١٣ MRO
٥ TMM٠٫١١٣٢٠٦ MRO
١٠ TMM٠٫٢٢٦٤١٣ MRO
٢٥ TMM٠٫٥٦٦٠٣٢ MRO
٥٠ TMM١٫١٣٢٠٦ MRO
١٠٠ TMM٢٫٢٦٤١٣ MRO
٥٠٠ TMM١١٫٣٢٠٦ MRO
١٬٠٠٠ TMM٢٢٫٦٤١٣ MRO
٥٬٠٠٠ TMM١١٣٫٢٠٦ MRO
١٠٬٠٠٠ TMM٢٢٦٫٤١٣ MRO

مخطط MRO إلى TMM

1 MRO = ٠ TMM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٩٧٠٩٠٫٠٨٩٧٠٩
منخفض
٠٫٠٨٨٠١٩٠٫٠٨٦٩٥٥
المتوسط
٠٫٠٨٨٨٨٢٠٫٠٨٨٤٠٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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